De un fallo técnico a un éxito: La historia detrás de «F.U.» de Jamie xx y Erykah Badu

Jamie xx ha lanzado una nueva canción titulada F.U., que cuenta con la participación de Erykah Badu. La canción, que forma parte de la versión ampliada del álbum In Waves, se lanzará mañana. La historia detrás de F.U. es tan fascinante como la propia canción. Durante el festival Primavera en 2019, Jamie xx grabó una improvisación de Erykah Badu en su teléfono móvil mientras ella lidiaba con un fallo técnico en su actuación. Esta grabación se convirtió en la base de F.U., una pieza de techno hipnótico que Jamie xx creó durante las sesiones de In Waves.

La colaboración entre Jamie xx y Erykah Badu no es solo una sorpresa agradable para los fans, sino también un testimonio del ingenio y la creatividad de ambos artistas. Jamie xx comentó en un comunicado de prensa que se reconectó con Badu en Londres para finalizar la canción, lo que añade una capa adicional de autenticidad y colaboración a la pieza.

Además de F.U., la versión ampliada de In Waves incluirá otras cuatro nuevas adiciones, entre ellas tres sencillos previamente lanzados: It’s So Good, Let’s Do It Again y Kill Dem, esta última inspirada en el Carnaval de Notting Hill.

Jamie xx y Erykah Badu: Dos trayectorias brillantes que convergen en F.U.

Jamie xx, cuyo nombre real es Jamie Smith, es un productor y DJ británico conocido por su trabajo con la banda The xx y su carrera en solitario. Desde su debut con The xx en 2009, Jamie ha sido aclamado por su habilidad para fusionar géneros y crear paisajes sonoros únicos. Su primer álbum en solitario, In Colour (2015), recibió elogios de la crítica y consolidó su reputación como uno de los productores más innovadores de su generación. Con éxitos como Loud Places y Gosh, Jamie xx ha demostrado su capacidad para reinventarse y sorprender a sus fans.

Por otro lado, Erykah Badu es una cantante, compositora y productora estadounidense, conocida como la «Reina del Neo-Soul». Desde su álbum debut, Baduizm (1997), Badu ha sido una fuerza influyente en la música contemporánea, con éxitos como On & On y Tyrone y su estilo único, que combina elementos de soul, jazz y hip-hop. A lo largo de su carrera, Badu ha colaborado con numerosos artistas y ha sido reconocida por su capacidad para innovar y desafiar las convenciones del género.

La colaboración entre Jamie xx y Erykah Badu en F.U. no solo destaca sus talentos individuales, sino también su habilidad para trabajar juntos y crear algo verdaderamente especial. La noticia de esta colaboración es un recordatorio de la importancia de la creatividad y la innovación en la música, y de cómo dos artistas de diferentes mundos pueden unirse para crear algo mágico.