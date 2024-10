Dead by Sunday lanza el sencillo “333” abordando temas de consumismo y política

Dead by Sunday es una banda de rock alternativo originaria de Los Ángeles, formada en 2020 por Samantha Santana (Vocalista principal y guitarrista) y Alex Chubb (Guitarrista principal y vocalista). Con un sonido enérgico desarrollado en sesiones de garaje, su música refleja las complejidades del mundo actual. Con influencias que van desde Wolf Alice hasta Queens of the Stone Age, su estilo dinámico se muestra en su nuevo single original 333 (que, por cierto, nos avisan que se pronuncia «Threes» y no «three-three-three»).

Publicado en septiembre de 2024, 333 aborda temas de consumismo y política, ofreciendo una reflexión conmovedora sobre cuestiones sociales y esas personas que siguen y defienden las posturas de otros de forma ciega y hacerse pregunta alguna. Grabada inicialmente en un garaje y perfeccionada en su estudio, la canción promete una experiencia auditiva poderosa con electrizantes instrumentales y emotivas letras.

La formación actual de la banda, además de los ya mencionados Samantha Santana y Alex Chubb, incluye a Stuart Blackie en la batería y Zade Dardari en el bajo. Su sonido crudo y cautivador ha llegado a lugares notables como The Viper Room y The Whiskey A-Go-Go, ganándose una reputación por sus potentes actuaciones.

Con comparaciones con bandas como Tool y Deftones, 333 desafía a los oyentes a pensar más allá de la superficie con una mezcla de voces poderosas, trabajo de guitarra intrincado y temas que invitan a la reflexión, lo que ha posicionado a Dead by Sunday como una banda a seguir de cerca en la industria musical actual.

Mantente atento a estas estrellas emergentes mientras hacen olas en la escena del rock alternativo.