Dead Pioneers reconstruye el punk rock reivindicativo con dos avances de su próximo álbum «Post American»

Inspirado bajo las cepas del punk más visceral y fustigador, Dead Pioneers brota como un huracán voraz y dilatador con el mensaje de provocar profundas reflexiones sobre la identidad y culturas indígenas. Conceptualmente la banda se fundamenta concretamente en los auténticos nativos americanos con el fin de recuperar su identidad perdida y reconocer sus derechos como colectivo rechazado, es decir, generar un pensamiento crítico y emocional frente las herencias de la colonización y la marginación sistémica.

Como banda Dead Pioneers acaba de publicar dos singles pertenecientes a su próximo álbum Post American que verá la luz el 11 de abril de 2025 a través de Hassle Records. El plástico contendrá catorce pistas cuál de ellas más arrolladora. De momento se han lanzado al mercado dos sencillos que abrazan este concepto reivindicativo pro indígena, a saber, My Spirit Animal Ate Your Spirit Animal y Post American, dos claros ejemplos de contundencia punk rock. El propio líder de la banda, Gregg Deal, ha dejado muy claras las líneas que fundamentan ambos temas:

«En un mundo plagado de agresiones tanto macro como micro, el concepto general de apropiación cultural a menudo se pasa por alto, se pierde en el consumo y robo sistemático de cultura, productos e incluso prácticas religiosas o espirituales. La apropiación se realiza con frecuencia en el llamado espíritu de “honor” o “inspirado por”, sin restitución para los pueblos indígenas a quienes se les quitan estas cosas. El título de la canción resalta y degrada el concepto y el uso de “animales espirituales” tomados sin cuidado de las comunidades nativas. Su uso tiene sus raíces en estereotipos y racismo. El hecho de mencionarlo en el título sirve para atraerte, pero la canción eventualmente te sacará de ahí.

My Spirit Animal Ate Your Spirit Animal es mordaz, divertida y, sobre todo, honesta. Abarca temas que van desde la afirmación de que tomar algo de la cultura indígena sin permiso es un robo, hasta la observación de que a una de nuestras grandes actrices indígenas, Lily Gladstone, le robaron el premio a la mejor actriz en los Oscar de 2024. Los sentimientos que se reflejan a lo largo de la canción son un gran dedo medio ante el desdén por cuestiones indígenas como la existencia, la representación y el continuo florecimiento (y supervivencia) de nuestra cultura viva y palpitante».

«Actualmente, nos encontramos en medio de la existencia brutal del capitalismo, el colonialismo, la supremacía blanca y las muchas fuerzas opresivas que han llegado a influir en todo lo que nos rodea. El título Post American informa sobre una privación de derechos y una desilusión colectivas con el llamado sueño americano, mientras avanzamos con la esperanza de una designación deseada de unidad fuera de aquellos que nos usarían para su propia toma de poder capitalista. Aunque no esperábamos que la relevancia política fuera a ser más relevante, no nos hacemos ilusiones sobre el sueño americano ni sobre hacia dónde parecemos dirigirnos. Pero tenemos la esperanza de que podemos llegar a un lugar mejor para que la gente tenga lo que necesita».

«El arte y la cultura en todas sus formas, puede ser un poderoso vehículo para el activismo y el cambio» (GREGG DEAL)

Dead Pioneers es una banda de punk rock de Denver, Colorado, Estados Unidos que no se amilana frente a nada. Su punk enérgico y corrosivo sacude los cimientos políticos y los colectivos socialmente difíciles. Para ello utilizan sus su energía instrumental junto al uso de la palabra hablada. Se definen así mismos como una formación DIY («hazlo tú mismo», en inglés «do It yourself», que viene a ser una forma de autoproducción sin esperar la voluntad de otros para realizar las convicciones propias. La banda está formada por Gregg Deal (líder y voz), Joshua Rivera (guitarra), Abe Brennan (guitarra), Lee Tesche (bajo) y Shane Zweygardt (batería). Su álbum debut y homónimo, Dead Pioneers, salió en septiembre de 2023 y marcó el inició de su lucha y mensaje.

Gregg Deal es un artista indígena de la tribu Pyramid Lake Paiute. Comenzó su proyecto como una extensión de una performance titulada The Punk Pan-Indian Romantic Comedy. Gracias a ello surgió Dead Pioneers y su devota solidarización hacia los derechos de los indígenas, de los negros, de los latinos, de los asiáticos, de los homosexuales, de las personas trans y de todos los trabajadores discriminados por esta sociedad tan desajustada e injusta. Gracias a su fuerte carisma y convicciones, Deal involucra al público a través de sus diálogos viscerales acerca de la supervivencia, la resiliencia y la recuperación de las identidades nativas perdidas, invitando a las audiencias a reflexionar sobre las intersecciones de la cultura, la historia y la diversidad. Así lo manifiesta el propio líder de la banda:

VIDEOS DE SU ÁLBUM DEBUT «DEAD PIONEERS» (2023)

Este video invita a la reflexión. Basado en el primer sencillo de Dead Pioneers, Bad Indian representa la crítica exhaustiva de ser una persona indígena en Estados Unidos. Con cada interacción hay una pregunta o una suposición que tiene sus raíces en los estereotipos estadounidenses sobre los pueblos nativos. Articulado con humor, sarcasmo y una buena cantidad de «que te jodan» con un toque punk, Bad Indian es una buena representación de los pueblos nativos que no están a la altura de las expectativas que se dan en función de la percepción de la existencia indígena, solo para responder con la realidad indígena.

No One Owns Anything and Death is Real es el último sencillo de los Dead Pioneers de su primer álbum homónimo. Una canción sobre el ambientalismo, el elitismo corporativo y la crisis climática actual llega a la verdad indeleble de que nadie es dueño de nada y la muerte es real. Liderada por el artista visual y de performance internacionalmente conocido Gregg Deal, esta canción se proyecta con su perspectiva indígena respaldada por su banda Dead Pioneers.