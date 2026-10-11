Quince años ha tardado Colin Meloy en ver a Prue McKeel, la protagonista de su novela Wildwood, moverse fotograma a fotograma. La adaptación en stop-motion de Laika llega a los cines de Estados Unidos el 23 de octubre, y la canción de los créditos finales es de su grupo: “The Better Part of Bravery”, publicada el 9 de octubre, es el primer tema nuevo de The Decemberists en más de dos años.

El libro salió en 2011 con ilustraciones de Carson Ellis, pareja de Meloy y autora de buena parte de las portadas del grupo, y ese mismo septiembre Laika se hizo con los derechos. Travis Knight, que entonces presidía el estudio y lo comparaba con El señor de los anillos, es quien ha acabado dirigiéndola. Es la sexta película de la casa de Los mundos de Coraline y Kubo y las dos cuerdas mágicas, llega siete años después de Missing Link y pone voces como las de Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett o Tom Waits. En España todavía no tiene fecha de estreno confirmada.

El encargo, cuenta Meloy en su Substack, se lo hizo Knight hace años, y el reto tenía trampa: «¿Cómo escribir una canción que llevara el corazón de una película basada en una historia que tú mismo has escrito?». Él tenía su propia idea de qué trataban los libros, y sabía que no tenía por qué coincidir con lo que contaba la película. La canción resuelve ese choque por el lado más sencillo, con folk-rock de armónica y banjo y un estribillo sobre el valor de dejar ir las cosas.

Ahí está lo mejor de la pieza. Que el autor del libro firme también la canción final tenía todas las papeletas para acabar en autohomenaje, y “The Better Part of Bravery” suena más a despedida que a firma: Meloy no intenta resumir la trilogía en cuatro minutos ni guiñar a los lectores. Nuestra apuesta: para muchos chavales que vean la película, esta será la puerta de entrada a The Decemberists antes que “Down by the Water”, y no es mala puerta.

La banda sonora oficial sale el mismo día que la película en Decca, con la música original de Dario Marianelli, el compositor que ganó el Oscar por Expiación. Una semana antes llega un segundo disco, The Wildwood Sessions, con artistas de Portland como Aminé, Portugal. The Man o quickly, quickly, además de Saya Gray, Still Woozy y New Constellations.

Fecha de lanzamiento de “Wildwood”

La banda sonora de Wildwood, con “The Better Part of Bravery” y la música de Dario Marianelli, sale el 23 de octubre de 2026 en Decca.

The Decemberists, cuentistas de Portland

Meloy fundó el grupo en Portland en 2000, y con él siguen Chris Funk, Jenny Conlee, Nate Query y John Moen. Discos como Picaresque (2005), The Crane Wife (2006) y la ópera rock The Hazards of Love (2009) fijaron su folk-rock literario, lleno de marineros, fantasmas y venganzas, y The King Is Dead (2011) los llevó al número uno de Billboard. Tras I’ll Be Your Girl (2018) pasaron seis años en silencio, rotos con “Burial Ground”, el adelanto de As It Ever Was, So It Will Be Again (2024), el primero en su propio sello, YABB, tras casi dos décadas en Capitol. Que su regreso discográfico lo marque ahora un bosque inventado por su cantante tiene lógica: las canciones de Meloy siempre han sido cuentos con melodía.

▶ “The Better Part of Bravery” — The Decemberists | 9 de octubre de 2026 | Decca

¿Qué disco de The Decemberists le recomendaríais a quien los descubra por los créditos de “Wildwood”?

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