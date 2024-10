Declan McKenna lanza dos nuevas canciones para estrenar su nuevo sello Miniature Ponies

Declan McKenna ha iniciado un nuevo capítulo en su carrera musical con el lanzamiento de dos nuevas canciones, Champagne y That’s Life. Estos temas marcan su primera incursión como artista independiente bajo su propio sello, Miniature Ponies. Ambos sencillos fueron desarrollados y grabados durante el verano, partiendo de ideas previas que McKenna había estado explorando en su nuevo estudio.

Champagne es una canción vibrante y veraniega que captura los altibajos de la vida con un ritmo pulsante. Por otro lado, That’s Life es más tranquila y aborda la naturaleza cíclica de la vida con un enfoque optimista. Ambos temas fueron producidos junto a su amigo Jules Apollinaire y representan diferentes enfoques temáticos. Mientras que Champagne es grandiosa y teatral, That’s Life refleja un ciclo repetitivo que McKenna describe como “aceptar lentamente que cada giro de la vida puede parecer cruel”.

Además de estos lanzamientos, McKenna se prepara para apoyar a Sabrina Carpenter en su gira Short N’ Sweet por Norteamérica y tiene programada una gira conjunta con Two Door Cinema Club en Australia para diciembre. El próximo verano, abrirá para Imagine Dragons en su gira por estadios del Reino Unido y Europa, incluyendo dos shows en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Para más noticias sobre Declan McKenna además de estas dos nuevas canciones, puedes leer sobre su tercer álbum, What Happened To The Beach?, lanzado en febrero de 2023, en CrazyMinds. Además, descubre su colaboración con Orla Gartland en su segundo álbum, Everybody Needs A Hero, en este artículo.