Deep Purple han publicado «Diablo», el segundo adelanto de Splat!, su vigesimocuarto álbum de estudio, previsto para el 3 de julio a través de earMUSIC. El single no llega solo: lo firma junto a ellos Keith Urban, superestrella del country, que aporta guitarra en una colaboración tan inesperada como eficaz. El resultado es un tema denso y expansivo que anticipa lo que Gillan describe como el disco más cercano al sonido clásico de la banda desde los años setenta.

«Diablo» anticipa un Splat! grabado en directo en estudio y producido de nuevo por Bob Ezrin, el mismo hombre detrás de The Wall y Destroyer. Ya conocíamos el anuncio del disco y la gira con seis fechas en España; ahora, con este segundo single, el proyecto empieza a tomar forma real.

Cincuenta años sin bajarse del escenario

Deep Purple llevan más de cinco décadas funcionando como una de las fuerzas fundacionales del rock duro. Formados en Hertfordshire en 1968, alcanzaron su cima creativa con la llamada Mark II — Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, Jon Lord e Ian Paice — y el período que va de Deep Purple in Rock (1970) a Machine Head (1972), donde figuran dos de los riffs más reconocibles de la historia: «Smoke on the Water» y «Highway Star». Tras décadas de rupturas, reformaciones y cambios de alineación, el grupo encontró una estabilidad duradera con la incorporación de Steve Morse en 1994 y, más tarde, Simon McBride en 2022. En ese período moderno publicaron discos como Now What?! (2013), InFinite (2017) y Whoosh! (2020), todos con Bob Ezrin al mando, consolidando una colaboración que ha rejuvenecido su sonido sin renunciar a su identidad.

En 2024 llegó =1, y apenas dos años después anuncian Splat!, con Gillan declarando que la banda suena más cerca de su etapa clásica que en ningún momento desde los setenta. «Diablo», con Keith Urban invitado y todo el peso de Ezrin en la producción, es la primera prueba concreta de esa afirmación. El 3 de julio diremos si la promesa se sostiene.

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