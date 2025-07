Deftones regresa con fuerza con «private music» y el arrollador sencillo «my mind is a mountain»

La banda de metal alternativo Deftones ha anunciado su décimo álbum de estudio, private music, que se lanzará el 22 de agosto de 2025 a través de Reprise/Warner Records. El anuncio, realizado el 10 de julio tras dar algunas pistas en su concierto en Crystal Palace Park, Londres, incluye el estreno del sencillo principal my mind is a mountain, un tema descrito por Rolling Stone como un “muro de sonido” que combina riffs pesados, texturas oníricas y la voz evocadora de Chino Moreno. Coproducido con Nick Raskulinecz, quien trabajó en Diamond Eyes (2010) y Koi No Yokan (2012), el álbum fue grabado en Malibu, Joshua Tree y Nashville. Con 11 pistas, incluyendo souvenir y cut hands, promete ser una de las obras más enfocadas de la banda, según Metal Injection.

my mind is a mountain, disponible en Spotify y Apple Music, marca el debut en grabación del bajista de gira Fred Sablan, tras la salida de Sergio Vega en 2022. Stephen Carpenter describió el álbum como una continuación de Ohms (2020) y Koi No Yokan. La banda iniciará una gira norteamericana el día del lanzamiento en Vancouver, con fechas junto a Phantogram, IDLES y System of a Down, además de festivales como Louder Than Life. Los fans pueden reservar el álbum en vinilo transparente y CD en deftones.com.

Deftones: Pioneros del nu-metal que trascienden géneros

Formados en Sacramento, California, en 1988, Deftones, liderados por Chino Moreno (voz), Stephen Carpenter (guitarra), Abe Cunningham (batería) y Frank Delgado (teclados), redefinieron el nu-metal con su debut Adrenaline (1995), un álbum crudo con éxitos como 7 Words. Su obra maestra White Pony (2000), con Change (In the House of Flies), los elevó a la cima, ganando un Grammy por Elite y mezclando metal con texturas shoegaze. Discos como Deftones (2003) y Saturday Night Wrist (2006) exploraron sonidos más experimentales, mientras que Diamond Eyes (2010) y Koi No Yokan (2012) marcaron un renacimiento creativo tras el accidente de su bajista Chi Cheng. Con giras junto a Slipknot y System of a Down, se consolidaron en festivales como Coachella.

Gore (2016) y Ohms (2020), este último nominado a dos Grammys, mostraron su evolución hacia un sonido más atmosférico. Tras la salida de Sergio Vega en 2022, Fred Sablan se unió como bajista de gira. Con nueve álbumes de estudio, ventas de más de 10 millones y un impacto cultural impulsado por nuevas generaciones en plataformas como Spotify, Deftones prepara private music (2025), reafirmando su legado como innovadores del metal alternativo, fusionando intensidad emocional y experimentación sonora.

