Demo Inédita – Halsey – «Nightmare»

Halsey ha compartido la demo original de su single Nightmare a través de TikTok con una sorpresa, y es que incluía un sample del All The Things She Said de t.A.T.u.

Sobre la canción

Título: Nightmare

Incluida en: Publicado en 2019 como single independiente, se añadió finalmente a la versión extendida del más reciente álbum de Halsey, If I Can’t Have Love, I Want Power, publicado el año pasado.

¿Y la original? All the Things She Said es una canción grabada por el dúo musical ruso t.A.T.u. para su segundo y primer álbum de estudio en inglés, 200 km/h in the Wrong Lane, publicado en el año 2002 y que se convirtió en un contundente éxitoo a nivel internacional.

Halsey – Nightmare (demo original)

