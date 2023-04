Demo: Led Zeppelin – «The Seasons» (posteriormente «The Rain Song»)

Jimmy Page ha compartido The Seasons, una canción instrumental de Led Zeppelin que nunca se publicó oficialmente y que sirvió de base para The Rain Song, una de las canciones del álbum Houses Of The Holy de 1973. El álbum fue el primero que contó solo con composiciones propias de la banda y que exploró diferentes géneros musicales.

Sobre The Seasons

Sobre la demo: Se trata de una demo instrumental inédita de Led Zeppelin que se convirtió en la base de The Rain Song, una canción del álbum Houses Of The Holy de 1973. Según Jimmy Page, era una idea original para la introducción del álbum con guitarras eléctricas superpuestas que grabó en una noche en su casa como un recordatorio de la secuencia y las ideas que tenía para la canción.

Sobre el disco en el que apareció la canción

Disco al que pertenece: Houses Of The Holy

Fecha de publicación: 28 de marzo de 1973

Sello que lo publicará: Atlantic Records

¿Qué sabemos sobre el disco? Es el quinto álbum de estudio de Led Zeppelin y el primero que contiene solo material original compuesto por la banda. Tiene influencias de varios géneros musicales, como el reggae, el funk, el soul y el rock progresivo. Fue un éxito comercial y crítico, alcanzando el número uno en varios países y vendiendo más de 11 millones de copias en Estados Unidos.

Tracklist del disco: