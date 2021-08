Denzel Curry estrena canción para el nuevo videojuego de la NFL

Canción: The Game

Artista: Denzel Curry

Pertenece a: Formará parte de la banda sonora del próximo videojuego Madden, NFL 22.

¿Cuándo podremos escucharlo al completo? La publicación oficial es el próximo 20 de Agosto.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify.

¿Hay videoclip? Sí, The Game viene acompañada por un video retro de 16 bits realizado por Zev Deans en el que nos muestran un juego de fútbol americano ficticio, Zeltron 95, inspirado en el Madden 95 original.

¿Y qué sabemos de los planes de Denzel Curry? El último disco de Curry fue Zuu de 2019. El rapero está trabajando actualmente en su próximo proyecto, titulado provisionalmente Melt My Eyez, See Your Future, que en principio se publicará a lo largo de este año.

Sobre Denzel Curry

Salvaje, ambicioso e impredecible, Denzel Curry nos tiene acostumbrados a que cada uno de los lanzamientos discográficos que integran su manifiesto sonoro sea toda una declaración de intenciones. Verdaderamente honesto a la hora de narrar sus vivencias callejeras o de homenajear a su padre, el rapero de Carol City es también un ejemplo de versatilidad frente al micrófono que se revela capaz de adaptarse a casi cualquier ritmo. En su música, mantiene siempre un ojo en el legado discursivo y formal de la vieja escuela, pero a la vez también se atreve a romper barreras y a explorar nuevos territorios.

Fuente: Apple Music