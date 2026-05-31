DePedro arranca su nueva etapa con una canción que ya desde el título dice a qué ha venido: a resistir. «Los Tercos», primer adelanto del octavo álbum de estudio Jairo Zavala, llega firmado junto a Vivir Quintana, cantautora mexicana cuya voz es hoy uno de los instrumentos más cargados de significado de todo el continente. El single ya está disponible en todas las plataformas y el álbum, Furia y Calma, verá la luz en octubre de 2026.

La canción nace de un lugar muy concreto: el momento en que uno descubre que no está solo en su negativa a correr por la autovía de la hipervelocidad. Es una declaración sobre quienes eligen la lentitud, el vínculo y la memoria frente al ruido, y lo hace desde la perspectiva del amor. No es un manifiesto panfletario, sino algo bastante más difícil de lograr: una canción que convierte la resistencia cotidiana en algo que se canta. DePedro lleva casi veinte años construyendo ese territorio y aquí lo hace con una aliada perfecta.

Camilo Lara en la producción y Quique Rangel al contrabajo: así suena la resistencia

La producción de «Los Tercos«»» corrió a cargo de Camilo Lara, grabada en el Soya Sauce Studio de Ciudad de México. La mezcla es de Marco Carrión y la masterización de Frank «El Médico» Rodríguez. En el estudio, Zavala contó con Quique Rangel (bajista de Café Tacvba) al contrabajo e Ian Chang (batería de Son Lux) a la batería: dos músicos que aportan peso específico y una densidad rítmica que encaja a la perfección con el concepto de la canción.

La presencia de Vivir Quintana no es decorativa. La coahuilense, autora de «Canción sin miedo» (himno feminista que ha recorrido el mundo) y reconocida en 2025 como Leading Lady of Entertainment por los Latin Grammy, aporta una voz que carga con todo: identidad, emoción, territorio. «Vivir Quintana transmite en cada palabra que canta su identidad y talento desde la emoción. Tenerla en este tema es un regalo«, ha declarado Zavala. El resultado es un encuentro de voces que comparten territorio emocional antes que estético, lo cual es siempre la mejor razón para una colaboración. El single llega además acompañado de un video short rodado en México que prescinde de artificios y apuesta por capturar la energía real de la grabación. Puedes conocer más del trabajo previo de DePedro en nuestra entrevista de 2024.

Cinco noches en Madrid y una gira que no para hasta el verano de 2027

La gira Furia y Calma arranca en octubre de 2026 con cinco noches consecutivas en la Sala Villanos de Madrid y se extiende hasta junio de 2027, recorriendo salas y teatros de toda España. Entradas disponibles en depedro.net.

Mar. 27 OCT — Sala Villanos, Madrid

— Sala Villanos, Mié. 28 OCT — Sala Villanos, Madrid

— Sala Villanos, Jue. 29 OCT — Sala Villanos, Madrid

— Sala Villanos, Vie. 30 OCT — Sala Villanos, Madrid

— Sala Villanos, Sáb. 31 OCT — Sala Villanos, Madrid

— Sala Villanos, Sáb. 7 NOV — Sala Jimmy Jazz, Vitoria-Gasteiz

— Sala Jimmy Jazz, Sáb. 14 NOV — Círculo de Arte, Toledo

— Círculo de Arte, Sáb. 21 NOV — Sala Salamandra, Barcelona

— Sala Salamandra, Sáb. 5 DIC — Teatro La Laboral, Gijón

— Teatro La Laboral, Sáb. 12 DIC — Auditorio Mar de Vigo, Vigo

— Auditorio Mar de Vigo, Sáb. 19 DIC — Teatro de las Esquinas, Zaragoza

— Teatro de las Esquinas, Vie. 15 ENE — Sala Capitol, Santiago de Compostela

— Sala Capitol, Sáb. 16 ENE — Sala Capitol, Santiago de Compostela

— Sala Capitol, Vie. 29 ENE — Sala Zentral, Pamplona

— Sala Zentral, Sáb. 6 MAR — Sala La Llotja, Elche

— Sala La Llotja, Vie. 12 MAR — Kafe Antzokia, Bilbao

— Kafe Antzokia, Sáb. 13 MAR — Kafe Antzokia, Bilbao

— Kafe Antzokia, Sáb. 8 MAY — Auditorio Falla, Granada

— Auditorio Falla, Vie. 25 JUN — Teatro Cervantes, Málaga

Raíces que no dejan de moverse

DePedro es el proyecto del madrileño Jairo Zavala, iniciado en 2008 con un álbum homónimo grabado en Tucson junto a Calexico, que ya apuntaba su vocación transfronteriza. Desde entonces ha publicado siete discos de estudio que trazan un arco coherente y personalísimo: Nubes de papel (2010), La increíble historia de un hombre bueno (2012), Érase una vez (2014), Máquina de piedad (2021) y Un lugar perfecto (2024), galardonado como Mejor Álbum de Pop/Rock en los Premios de la Academia de la Música de España 2025. Una carrera construida desde un espíritu abierto que integra influencias de Latinoamérica, África, el Mediterráneo y Estados Unidos, con giras por los cinco continentes y documentales como Casamance (raíces en Senegal) o Fanantenana (escuelas de música en Madagascar).

Con Furia y Calma, Zavala da un paso que es lógico y, al mismo tiempo, sorprendente: después de un disco sobre la esperanza y los caminos secundarios, llega uno que ya desde el título anuncia la tensión entre el impulso y la pausa. «Los Tercos«, con su tejido de voces y su producción grabada en Ciudad de México, confirma que lo que va pasando con DePedro sigue mereciendo atención. Mucha.

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