Descubre «Every Little Crumb», el nuevo hit de PONY

La banda de grunge-pop PONY, originaria de Toronto y formada por Sam Bielanski y Matty Morand, ha lanzado su nuevo sencillo Every Little Crumb. Este tema sigue la línea de su anterior éxito Freezer, lanzado en junio, y combina voces pop azucaradas con guitarras crudas, evocando a bandas como Veruca Salt y that dog.

Every Little Crumb trata sobre la experiencia de haber pasado gran parte de la vida en una amistad emocionalmente agotadora y llena de arrepentimientos, algo que intentan reflejar PONY en las letras escritas por Bielanski. Además, en las notas de Bandcamp, Bielanski menciona que este proceso de composición fue diferente a cualquier otro que habían intentado antes, ya que Matty escribió la parte instrumental y ella se encargó de la letra y la melodía por separado. Aunque al principio se sintió intimidada por este método, finalmente disfrutó de la libertad de poder concentrarse en lo que quería decir y cómo quería cantarlo.

¡Descubramos esta nueva canción!