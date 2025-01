Descubre «Hot For You Baby», una joya perdida con la que Tina Turner vuelve a brillar

Esta mañana, el mundo de la música se despertó con una grata sorpresa: el lanzamiento de Hot For You Baby, una canción inédita de la legendaria Tina Turner. La canción, que se estrenó en el programa de desayuno de BBC Radio 2, fue grabada originalmente en los Capitol Studios de Hollywood y estaba destinada a formar parte del icónico álbum Private Dancer de 1984. Sin embargo, la pista se perdió en el tiempo, hasta que recientemente fue redescubierta, añadiendo un nuevo capítulo a la historia de Private Dancer.

Escrita por los músicos australianos George Young y Harry Vanda, y producida por John Carter, Hot For You Baby se incluirá en la edición del 40 aniversario de Private Dancer, que saldrá a la venta el 21 de marzo. Esta edición especial promete deleitar a los fans con una impresionante colección de pistas inéditas, actuaciones en vivo y material audiovisual, honrando el legado de una artista cuya música transformó el mundo.

El lanzamiento de esta canción no solo es un regalo para los seguidores de Tina Turner, sino que también subraya la importancia de preservar y redescubrir obras musicales que pueden haber quedado en el olvido.

Tina Turner, conocida como la Reina del Rock’n’Roll, ha tenido una carrera impresionante que abarca más de cinco décadas. Nacida en 1939, Turner comenzó su carrera en la década de 1950 y alcanzó la fama como parte del dúo Ike & Tina Turner Revue. Su poderosa voz y su enérgica presencia en el escenario la convirtieron en una figura icónica en la música.

En 1984, Turner lanzó Private Dancer, su quinto álbum en solitario, que marcó un punto de inflexión en su carrera. El álbum, que incluye éxitos como What’s Love Got To Do With It y Better Be Good To Me, le valió cuatro premios Grammy y consolidó su estatus como una superestrella internacional. A lo largo de los años, Turner ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha sido una inspiración para innumerables artistas.

