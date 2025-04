Descubre «Prelude», el hipnótico inicio del nuevo álbum de Miley Cyrus, «Something Beautiful»

Si buscas algo fresco, audaz y absolutamente fascinante en el mundo de la música, prepárate para quedarte sin aliento. Miley Cyrus acaba de lanzar Prelude, el primer single de su esperado álbum Something Beautiful, y ya está causando furor entre fans y críticos. Este no es solo otro lanzamiento; es un manifiesto artístico que promete llevarnos a un territorio completamente nuevo, lleno de glamour, experimentación y una narrativa visual que dejará huella.

El 31 de marzo de 2025, Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al compartir Prelude, una pieza que se aleja del pop convencional y se sumerge en un mundo de spoken word poético, acompañado de una producción orquestal y psicodélica que evoca influencias tan icónicas como The Wall de Pink Floyd. Según informó Rolling Stone, en el video de Prelude, Cyrus no aparece hasta el último minuto, centrándose primero en su voz mientras entrega un soliloquio que explora la naturaleza efímera de la belleza: “La belleza que uno encuentra solo es una oración que anhela ser compartida”. Esta línea resume el tono introspectivo y transformador del tema, que sirve como una introducción magistral al universo de Something Beautiful.

Pero Prelude no es solo música; es una experiencia visual. Dirigido por Cyrus junto a Jacob Bixenman y Brendan Walter, el video muestra imágenes de flores danzantes y sombras que se entrelazan con la presencia estelar de Miley, luciendo un impresionante diseño de alta costura de 1997 de Thierry Mugler, el mismo que aparece en la portada del álbum.

La producción de Prelude es otro punto alto. Cyrus colaboró con productores como Shawn Everett, Michael Pollack, Jonathan Rado y su pareja, Maxx Morando, para crear un sonido que combina arpegios orquestales, sintetizadores panorámicos y una atmósfera casi cinematográfica.

Something Beautiful, el álbum del que forma parte Prelude, está programado para lanzarse el 30 de mayo de 2025, y se espera que incluya 13 temas que continuarán explorando esta narrativa visual y sonora. Además, Cyrus ha anunciado un filme que acompañará el álbum en junio de 2025, descrito como “una experiencia visual única, alimentada por la fantasía”, con colaboraciones de diversos diseñadores. Si Prelude es una muestra, estamos frente a uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Así que, ¿qué estás esperando? Escucha Prelude, sumérgete en su mundo visual y prepárate para el estreno de Something Beautiful. Miley Cyrus una vez más demuestra por qué sigue siendo una fuerza irrefrenable en la industria musical. ¡No te lo pierdas!

