Treinta años después de Worst Case Scenario, dEUS se han pasado buena parte de 2026 tocándolo entero, junto a In a Bar, Under the Sea, en la gira de aniversario que anunciaron hace un año y que se cerró a principios de octubre en Reikiavik. El repaso ha dejado poso. “Keptman”, el single que publicaron el jueves 15 de octubre en [PIAS], es su primera canción nueva desde How To Replace It (2023), y suena a grupo que acaba de pasarse meses recordando cómo sonaba con veinticinco años.

Empezó como una maqueta en un dictáfono. Tom Barman sacó en Portugal la melodía, las estrofas y el puente casi sin darle vueltas (eso cuenta él, al menos), y el grupo la terminó en Amberes. Lo que queda es un riff de guitarra torcido que se repite como un tic, Barman a medio camino entre cantar y contar, y un final que va ganando volumen hasta romperse. El ruido lo pone Simen Følstad Nilsen; Klaas Janzoons le responde con capas de teclado y contramelodías, y la base de Stéphane Misseghers y Alan Gevaert no afloja ni un compás.

El grupo la presenta como una oda ambigua a la dependencia y a la atracción casi narcótica por las cosas bonitas. Querer lo que uno sabe que no le conviene, y quererlo igual. El título (un kept man es el hombre mantenido, el que vive a cuenta de otro) lo dice sin rodeos. Y aquí va la apuesta: “Keptman” es mejor que casi todo How To Replace It, un disco más elegante que memorable, precisamente porque no intenta ser elegante.

Lo que hay detrás del single “Keptman” de dEUS

La prensa belga da por hecho un disco nuevo en abril, pero por ahora es un rumor: ni el grupo ni el sello han dado título ni fecha. En Bélgica la canción sale también en vinilo de 12 pulgadas, y gira no hay ninguna anunciada.

España se quedó fuera de la de aniversario, así que la última vez que los vimos aquí fue en 2023, presentando How To Replace It: dos salas de tamaño medio, Razzmatazz 2 en Barcelona y La Paqui en Madrid, con Mourn e I Am Dive de teloneros, y en verano el Mad Cool. Si el disco llega, lo lógico sería que esta vez la gira sí pasara por aquí.

Amberes, 1991: el laboratorio de dEUS

Barman y Janzoons fundaron dEUS en Amberes en 1991 como grupo de versiones, y en un par de años se convirtieron en la primera banda independiente belga fichada por una multinacional, Island. Worst Case Scenario (1994), con “Suds & Soda” y “Via”, mezclaba a Zappa, Tom Waits y Captain Beefheart con un descaro que en Europa casi nadie tenía. In a Bar, Under the Sea (1996) y The Ideal Crash (1999) completaron la trilogía que todavía los define. Por el camino se fueron Stef Kamil Carlens y Rudy Trouvé, y desde hace dos décadas Barman y Janzoons son los únicos que no han faltado nunca. Después de Following Sea (2012) pasaron once años sin disco. Esta vez les han bastado tres y una gira mirando hacia atrás.

▶ “Keptman” — dEUS | 15 de octubre de 2026 | [PIAS]

¿Preferís unos dEUS que vuelvan a 1994 o unos que sigan por donde iban en How To Replace It?

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