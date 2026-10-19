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Los meses tocando 1994 se oyen en “Keptman”, la primera canción nueva de dEUS desde 2023

Canciones
D. Álvarez
Autor: D. Álvarez
2 min.
Portada del single Keptman de dEUS, su primera canción nueva desde 2023

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Treinta años después de Worst Case Scenario, dEUS se han pasado buena parte de 2026 tocándolo entero, junto a In a Bar, Under the Sea, en la gira de aniversario que anunciaron hace un año y que se cerró a principios de octubre en Reikiavik. El repaso ha dejado poso. “Keptman”, el single que publicaron el jueves 15 de octubre en [PIAS], es su primera canción nueva desde How To Replace It (2023), y suena a grupo que acaba de pasarse meses recordando cómo sonaba con veinticinco años.

Empezó como una maqueta en un dictáfono. Tom Barman sacó en Portugal la melodía, las estrofas y el puente casi sin darle vueltas (eso cuenta él, al menos), y el grupo la terminó en Amberes. Lo que queda es un riff de guitarra torcido que se repite como un tic, Barman a medio camino entre cantar y contar, y un final que va ganando volumen hasta romperse. El ruido lo pone Simen Følstad Nilsen; Klaas Janzoons le responde con capas de teclado y contramelodías, y la base de Stéphane Misseghers y Alan Gevaert no afloja ni un compás.

El grupo la presenta como una oda ambigua a la dependencia y a la atracción casi narcótica por las cosas bonitas. Querer lo que uno sabe que no le conviene, y quererlo igual. El título (un kept man es el hombre mantenido, el que vive a cuenta de otro) lo dice sin rodeos. Y aquí va la apuesta: “Keptman” es mejor que casi todo How To Replace It, un disco más elegante que memorable, precisamente porque no intenta ser elegante.

Vídeo de Keptman▶ Ver «Keptman» en YouTube

Lo que hay detrás del single “Keptman” de dEUS

La prensa belga da por hecho un disco nuevo en abril, pero por ahora es un rumor: ni el grupo ni el sello han dado título ni fecha. En Bélgica la canción sale también en vinilo de 12 pulgadas, y gira no hay ninguna anunciada.

España se quedó fuera de la de aniversario, así que la última vez que los vimos aquí fue en 2023, presentando How To Replace It: dos salas de tamaño medio, Razzmatazz 2 en Barcelona y La Paqui en Madrid, con Mourn e I Am Dive de teloneros, y en verano el Mad Cool. Si el disco llega, lo lógico sería que esta vez la gira sí pasara por aquí.

Amberes, 1991: el laboratorio de dEUS

Barman y Janzoons fundaron dEUS en Amberes en 1991 como grupo de versiones, y en un par de años se convirtieron en la primera banda independiente belga fichada por una multinacional, Island. Worst Case Scenario (1994), con “Suds & Soda” y “Via”, mezclaba a Zappa, Tom Waits y Captain Beefheart con un descaro que en Europa casi nadie tenía. In a Bar, Under the Sea (1996) y The Ideal Crash (1999) completaron la trilogía que todavía los define. Por el camino se fueron Stef Kamil Carlens y Rudy Trouvé, y desde hace dos décadas Barman y Janzoons son los únicos que no han faltado nunca. Después de Following Sea (2012) pasaron once años sin disco. Esta vez les han bastado tres y una gira mirando hacia atrás.

▶ “Keptman” — dEUS | 15 de octubre de 2026 | [PIAS]

¿Preferís unos dEUS que vuelvan a 1994 o unos que sigan por donde iban en How To Replace It?

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D. Álvarez
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