Diamante publica segundo sencillo inspirado en el «hard rock» de los 80

«Nada me va a detener ahora

Nadie me va a cortar

Mírame desmoronarme

Seguiré arrastrándome hasta el amargo final

Tengo el corazón roto

Y lo romperé una y otra y otra vez

Míralos matar mi paso

No saben con quién están tratando

He muerto cien veces

Pero vuelvo una y otra y otra vez

Todo por la gloria»

DIAMANTE

All For the Glory es el título del segundo avance de Diamante Azzura Bovelli, más conocida como Diamante, una cantante y compositora estadounidense de ascendencia mexicana e italiana, tan dura, sensual y brillante como la mítica piedra preciosa.

Pero al margen de este fascinante single y videoclip, Diamante y como complemento a la espera de su tercer álbum, ha obsequiado a sus fans con una versión sobresaliente del emblemático tema de los Doors, Roadhouse Blues, con la ayuda extra de The Black Moods y del que fue guitarrista de la mítica banda de Jim Morrison, Robbie Krieger.

Diamante descubrió su pasión por el canto cuando apenas tenía 5 años y cantaba las películas de Disney mientras realizaba actuaciones simuladas. Pero hay más. Recién iniciada su adolescencia con 14 años, descubrió la música el rock tras escuchar a Joan Jett, Pat Benatar, Steve Nicks y Blondie. A partir de entonces su devoción por el hard rock se convirtió en su estilo y forma vida profesional. Además, es licenciada en Administración de Empresas.

Su álbum debut fue Coming in Hot (2018) a través de Better Noise Records, y después vino el segundo, American Dream (2022), creado y autoeditado de forma totalmente independiente. Al margen de ello dispone de 1 Ep y de 14 sencillos.

All For the Glory es un temazo de puro hard rock ochentero. A principios de año Diamante ya publicó como sencillo, la canción 1987, con marcadas reminiscencias a la famosa película de la época Flashdance (1983), y que también forma parte del álbum que probablemente publicará a finales de año.

La imagen plasmada en el video All For the Glory , viene marcada por esa estilismo y personalidad que see percibe en las super heroínas de los cómics norteamericanos que revalorizan a la mujer y su independencia, como Wonder Woman, Sexy Star, Capitana Marvel, Black Window, Phoenix, Storm, Shadow Cat, Domino o Typhoid Nary, entre otras. Todo ello con cierto look de la lucha libre y glamour de los 80. Una mixtura original y completamente explosiva.

Y es que la potencia vocal y física de Diamante, junto a los valores que que refuerzan sus cualidades como mujer, tejen una identidad hard rock de altos brillos, como suelen tener otras damas de parecido corte lírico: Taylor Momsen (The Pretty Reckless), Eva Marie (Eva Under Fire), Lzz Halle (Halestorm), Mary Brink (In This Moment), Audra Miller (First to Eleven), Doro Pesh (Warlock), Girlschool, Vixen, Heart, Lita Ford, Bonnie Mckee, Pat Benatar, Debbie Harry, entre muchas más. Disfrutemos pues de este diamantina voz… Es sólo el comienzo de lo que vendrá…