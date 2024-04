DIIV estrenan «Frog in Boiling Water», el tema que da título a su próximo disco

DIIV ha estrenado lanza su nuevo sencillo Frog in Boiling Water, adelanto de su próximo álbum homónimo. La canción es un reflejo de un mundo colapsando bajo su propio peso, con una cascada de atrocidades que afectan a una población aparentemente atónita e impotente.

El álbum, producido por Chris Coady, se publicará el 24 de mayo de 2024 y es un viaje ambicioso que desafía el sonido de la banda y explora nuevas profundidades líricas y musicales. Como curiosidad, tanto su título como su temática hacen referencia a La Rana Hervida de Daniel Quinn.

DIIV: Navegando las Aguas del Indie Rock

Desde su formación en 2011 en Brooklyn, DIIV ha emergido como una banda distintiva del indie rock, con un sonido que fusiona dream pop, shoegaze y post-punk. Su viaje musical comenzó con el lanzamiento de su aclamado álbum debut Oshin en 2012, seguido por Is the Is Are en 2016, que exploró temas más personales y oscuros. En 2019, presentaron Deceiver, un álbum que profundizó en sonidos más densos y texturizados. Ahora, con la anticipación de su próximo álbum Frog in Boiling Water, DIIV promete continuar su exploración sonora y lírica, manteniéndose como una banda esencial en la escena alternativa.

Descubre el Ritmo de DIIV

Adéntrate en el mundo sonoro de DIIV a través de su playlist de grandes éxitos en Spotify. Esta colección captura la esencia vibrante y la diversidad de la banda, desde sus melodías más pegajosas hasta sus ritmos más innovadores. No te pierdas la oportunidad de explorar la trayectoria de DIIV a través de sus canciones más emblemáticas. ¡Haz clic aquí y déjate llevar por la música!