DIIV ha compartido «Kid», el segundo adelanto de su próximo álbum, ZIRP!, y lo ha hecho con una decisión de cámara poco habitual: el vídeo está dirigido por Jaxon Whittington, pero quien realmente lo grabó fue el hijo de tres años del cantante Zachary Cole Smith, Roy, junto a su amigo Julian.

Un rodaje profesional visto desde la altura de un niño

El planteamiento del vídeo de «Kid» es tan sencillo como curioso: Whittington montó un set en el que la banda toca ante un público recreado, pero en vez de asumir él mismo la cámara, se la entregó a Roy y Julian. El resultado es un plano tembloroso, a ras de suelo, que capta a DIIV desde la perspectiva literal de un niño, con las voces y risas de ambos colándose de fondo durante todo el clip. Es un giro que encaja con el propio tono de la canción: una pieza que arranca en formato acústico e intimista antes de estallar en un tramo final de distorsión, y en la que Cole Smith canta sobre la vulnerabilidad compartida entre la infancia y la vida adulta, sobre esconderse de lo que uno siente.

Sonoramente, «Kid» se aleja bastante de «The Fountain», el primer single de ZIRP!, y también de lo que hasta ahora se asociaba con DIIV o con su productor, A. G. Cook: aquí conviven baterías electrónicas de textura muy nítida y capas de sintetizador casi dulzonas con la guitarra distorsionada que cierra el tema, una combinación que sugiere que el disco puede cambiar bastante de registro canción a canción.

De Brooklyn al giro sonoro que nadie esperaba

Formados en Brooklyn en 2011 por Zachary Cole Smith, exmiembro de Beach Fossils, DIIV se consolidaron primero como uno de los estandartes del revival shoegaze con Oshin (2012) y Is the Is Are (2016), antes de virar hacia sonidos más oscuros en Deceiver (2019) y de firmar en 2024, ya con la formación actual de Smith, Andrew Bailey, Colin Caulfield y Ben Newman, uno de los discos más celebrados de su carrera, Frog in Boiling Water. Desde entonces la banda no ha parado: publicaron el single suelto «Return of Youth» y el EP Remixes en 2025, y en enero de 2026 llegó Boiled Alive, el álbum en directo grabado durante su residencia de tres noches en el Teragram Ballroom de Los Ángeles.

El verdadero giro llegó este verano, cuando DIIV anunciaron por sorpresa su quinto álbum, «ZIRP!», con A. G. Cook (fundador de PC Music y colaborador habitual de Charli XCX) a la producción, algo que nadie vio venir en una banda de raíces shoegaze. Cook ha explicado que su idea inicial era desmontar y reconstruir las maquetas de la banda, pero que acabó fascinado por su directo: «Me obsesioné un poco con su sonido en vivo, e insistí en grabar la batería en directo antes de que la mayoría de las canciones estuvieran terminadas», ha contado el productor. El resultado es un disco que la banda enmarca dentro de lo que llaman «The New Alternative», una etiqueta que comparten con nombres como Slayyyter, Eartheater o Turnstile. Puedes consultar toda la trayectoria del grupo en su ficha completa en CrazyMinds.

Once canciones y un título que suena a economía

ZIRP! llegará el 30 de octubre a través de Fantasy Recordings y toma su nombre de las siglas en inglés de «zero interest rate policies» (políticas de tipos de interés cero), un guiño de Cole Smith a la era de dinero barato que alimentó el auge (y la posterior caída) de startups fallidas, y que la banda usa como metáfora de la alienación contemporánea. El álbum completo constará de once canciones:

«The Fountain»

«Kid»

«When The Glow Came For Us»

«Dare Me»

«The Crash»

«Trillions»

«Us Against You»

«Evangelizer»

«Underground»

«My Star»

«Idiot In The Sky»

DIIV, de gira antes de que llegue el disco

Antes de que ZIRP! vea la luz, DIIV pondrán a prueba parte de ese nuevo material en directo. La banda actuará el 27 de septiembre en el Balaclava Fest de Brasil, antes de sumarse como teloneros a la gira norteamericana de Interpol a lo largo de octubre y de ofrecer un concierto propio junto a Basement en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles el 20 de octubre. Ya en noviembre, el grupo cruzará el Atlántico para actuar en el Pitchfork Music Festival de París y Londres, además del festival Sonic City en Bélgica.

¿Qué os parece este nuevo giro sonoro de DIIV de la mano de A. G. Cook? ¿Creéis que «Kid» o «The Fountain» apuntan mejor hacia dónde va «ZIRP!»?

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