Disclosure estrenan “Into My Arms”, primero de los singles previstos para esta semana

Canción: Into My Arms

Artista: Disclosure

Pertenece a: El dúo británico tiene previsto publicar una nueva canción tras otra a lo largo de esta semana, empezando por este In My Arms. Después, vendrán estará Seduction, Another Level y It’s Happening, antes de que llegue la pista final Never Enough este viernes 20 de agosto.

Sobre la canción: Guy Lawrence explica la motivación ante esta nueva colección de canciones con el siguiente comunicado: “La chispa que encendió la creación de este cuerpo de trabajo provino de un lugar en el que quería revitalizar una escena de música dance y una cultura de club muy fracturada e incierta que ha cambiado tanto en todo el mundo por razones obvias en los últimos 18 meses. Mientras juntamos las ideas iniciales durante la primavera de 2021, la esperanza comenzó a brillar en el horizonte para los productores y DJs, de que pronto podríamos reunirnos nuevamente, bailar y escuchar música como uno solo, participando en algo más grande que nosotros”.

“Así que nos preguntamos … ¿qué nos gustaría escuchar en esos momentos? ¿Cómo suena ese primer momento en un club? ¿Cómo se siente volver a entrar en Shangri-la, Glasto a las 2 a.m.? ¿Cómo sería un concierto del cabeza de cartel en Reading después de todas las dificultades que 2020 trajo a toda nuestra industria? Con todas estas preguntas sin respuesta y con la posibilidad de que se permita que se celebre alguno de estos eventos, nos pusimos manos a la obra para crear algo que pudiera encajar en uno de esos momentos mágicos en los que algunos de nosotros hemos estado deseando volver a participar”, añade.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace. O quizá también a continuación:

Sobre Disclosure

Disclosure se convirtió en una de las revelaciones de la electrónica británica moderna cuando sus dos integrantes tenían poco más de 20 años. Fue a principios de la década de 2010 y gracias a temazos como “Latch” y “White Noise”, colaboraciones con dos artistas de renombre como Sam Smith y AlunaGeorge que renovaron el UK garage dándole un vuelco moderno y comercial. A principios de 2017, Disclosure anunció un parón indefinido, al que pusieron fin en 2020 con su último trabajo ENERGY.