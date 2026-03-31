Disclosure regresan con “The Sun Comes Up Tremendous”, un nuevo single con Howard Lawrence al frente

Disclosure arrancan 2026 con una sorpresa poco habitual: “The Sun Comes Up Tremendous”, su primer lanzamiento del año, llega con Howard Lawrence como voz principal, algo que el dúo británico reserva para contadas ocasiones. El tema se publica acompañado de un videoclip dirigido por Colt Grice y Moldyroom, donde la estética luminosa y el ritmo expansivo encajan con el tono celebratorio de la canción. Es un regreso que marca el inicio de una nueva fase para el grupo, que llevaba meses centrado en giras y colaboraciones.

El single aparece tras un 2025 especialmente activo, en el que Disclosure encadenaron lanzamientos junto a Pa Salieu, Anderson .Paak y Leon Thomas, además de seguir presentando su último álbum, Alchemy, publicado en 2024. Ahora, con “The Sun Comes Up Tremendous”, el dúo vuelve a poner el foco en su propio sonido, recuperando esa mezcla de electrónica cálida y producción detallista que los ha convertido en uno de los nombres clave del dance contemporáneo.

La publicación del single coincide con el inminente arranque de su gira norteamericana, que incluirá actuaciones en ambos fines de semana de Coachella y una larga lista de fechas en ciudades como Santa Barbara, Dallas, Vancouver, Denver, Atlanta o Chicago. Una agenda intensa que confirma que el dúo sigue siendo un imán en directo, tanto en formato live como en sus habituales DJ sets.

“The Sun Comes Up Tremendous” funciona como una declaración de intenciones: un tema luminoso, directo y con un protagonismo vocal inesperado que abre la puerta a lo que podría ser una nueva etapa creativa para Disclosure.

Disclosure, una trayectoria que convirtió la electrónica británica en un fenómeno global sin perder identidad

Desde su irrupción con Settle en 2013, Disclosure han redefinido el house británico para una nueva generación, combinando sensibilidad pop, producción quirúrgica y colaboraciones que han marcado época. Su evolución continuó con Caracal y más tarde con Alchemy, donde exploraron un enfoque más libre y experimental. A lo largo de los años, han trabajado con artistas como Sam Smith, Lorde, The Weeknd o Anderson .Paak, ampliando su alcance sin renunciar a su esencia club. En directo, su propuesta ha crecido hasta convertirse en un espectáculo híbrido entre concierto y rave, consolidando su estatus como uno de los proyectos electrónicos más influyentes de la última década. Con “The Sun Comes Up Tremendous”, el dúo reafirma su capacidad para reinventarse sin perder el pulso de la pista de baile.

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