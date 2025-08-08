Disclosure y Anderson .Paak encienden la pista con «No Cap»

Disclosure y Anderson .Paak han unido fuerzas para lanzar No Cap, un single vibrante que promete convertirse en el himno del verano. El tema combina los ritmos electrónicos característicos de los hermanos Guy y Howard Lawrence con el carisma vocal y los versos rápidos de .Paak. Coescrito con Jimmy Napes, llega con un video dirigido por Jackie Radinsky, donde .Paak brilla frente a un fondo de luces coloridas y una bola de discoteca, mientras Disclosure aporta la magia instrumental.

La colaboración, gestada desde que se conocieron en un concierto en Nueva York en 2015, ha sido largamente esperada. Disclosure describe a .Paak como uno de los músicos más talentosos con los que han trabajado, mientras que .Paak define No Cap como un “banger de pista de baile que no requiere pensar”. El single, con su mezcla de sintetizadores elásticos, bajos potentes y percusión enérgica, ya ha animado las sesiones de DJ de ambos artistas, incluyendo las de .Paak como su alter ego DJ Pee .Wee.

No Cap es el primer lanzamiento de Disclosure en 2025, tras su colaboración King Steps con Pa Salieu en 2024 y su álbum Alchemy de 2023. Por su parte, .Paak se prepara para una gira norteamericana con Knxwledge como NxWorries en septiembre. Disponible en plataformas como Spotify y Apple Music, No Cap es una invitación a la pista con un groove irresistible.

Disclosure y Anderson .Paak: un viaje por sus trayectorias musicales

Los hermanos Guy y Howard Lawrence, conocidos como Disclosure, irrumpieron en la escena electrónica desde Reino Unido con su debut Settle en 2013, un álbum que revolucionó la música dance con hits como Latch junto a Sam Smith. Su mezcla de house, garage y pop los llevó a ser nominados al Grammy, consolidándolos como referentes del género. Siguieron con Caracal (2015), que incluyó colaboraciones con The Weeknd y Lorde, y Energy (2020), un disco nominado al Grammy que exploró ritmos globales. En 2023, Alchemy marcó un giro hacia sonidos más crudos y autoproducidos, mostrando su evolución. Con giras mundiales y sesiones de DJ en festivales como Glastonbury, Disclosure ha demostrado su habilidad para mantener las pistas de baile en movimiento, siempre innovando sin perder su esencia.

Por su parte, Anderson .Paak, nacido en California, es un talento multifacético que combina funk, hip-hop y soul con una energía magnética. Su carrera despegó con Malibu (2016), un álbum aclamado que le valió una nominación al Grammy. Antes, su debut Venice (2014) ya mostraba su versatilidad como cantante, rapero y baterista. Con NxWorries, junto a Knxwledge, lanzó Yes Lawd! (2016), y su racha continuó con Oxnard (2018) y Ventura (2019), este último ganando un Grammy al Mejor Álbum de R&B. .Paak también brilla como colaborador, trabajando con artistas como Bruno Mars en Silk Sonic (An Evening with Silk Sonic, 2021). Su presencia en el escenario y su carisma lo han convertido en un ícono moderno.

