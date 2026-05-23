Hay productores que publican canciones y hay otros que abren agujeros en el tiempo. DJ Koze (Stefan Kozalla, Hamburgo, 1970) pertenece sin discusión a la segunda categoría. Acaba de publicar «Spiralen», primer adelanto del Spiralen EP (PAMPA045), que llegará el 12 de junio en vinilo 12″ y digital vía Pampa Records, su propio sello, con «Wo’s Patric?!?» en la cara B. El single llega acompañado de un vídeo ya disponible, y el EP ya tiene preventa abierta.

«Spiralen» (espirales, en alemán) es exactamente lo que su título promete: un track hipnótico que gira sobre sí mismo con la paciencia de quien sabe que no hay prisa porque el destino es inevitable. Koze construye sus canciones como arquitecturas de trance doméstico: algo que puede escucharse en el salón de casa y en el momento adecuado de una noche de club, y que en ambos contextos funciona de forma diferente pero igualmente eficaz. Es su marca desde hace más de tres décadas.

El hombre que convierte el club en algo íntimo

«Spiralen» llega un año después de Music Can Hear Us (abril de 2025), el álbum que rompió siete años de silencio discográfico y que Pitchfork puntuó con un 8.8, uno de los más altos de su carrera. Aquel disco, con colaboraciones de Damon Albarn, Soap&Skin y Sofia Kourtesis, confirmó que Koze no vuelve nunca para dar lo mismo: vuelve para ir más lejos. El EP de junio parece seguir en esa misma dirección, aunque despojado de colaboraciones externas y más concentrado en la pureza del gesto electrónico.

Para quienes lo descubrieron como productor a través de su trabajo con Róisín Murphy —cuyo Hit Parade (2023) fue uno de los grandes discos de ese año— o a través de su famoso remix de «Tjomme» de José González, «Spiralen» es la mejor puerta de entrada a su universo más propio: sin voces invitadas, sin red de seguridad, solo Koze y el sonido girando.

Hamburgo, Pampa y 35 años de stardust

DJ Koze empezó en los noventa como miembro del colectivo de rap alemán Fischmob antes de virar hacia la electrónica y convertirse en uno de los productores más singulares del ecosistema house y techno europeo. Su álbum Amygdala (2013) —con el single «Nices Wolkchen» y colaboraciones con Matthew Dear y Caribou— es considerado uno de los discos electrónicos más importantes de la década pasada. Knock Knock (2018) lo consolidó con una puntuación de 8.4 en Pitchfork y colaboraciones con Bon Iver, Róisín Murphy y Lambchop. Toda su obra está publicada bajo Pampa Records, el sello que fundó y que funciona como ecosistema propio con artistas como &ME, Robag Wruhme o Ada. «Spiralen» es el recordatorio de que, más de tres décadas después de sus inicios, Stefan Kozalla sigue siendo de los pocos que saben exactamente lo que hacen cuando se sientan frente a un sintetizador.

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