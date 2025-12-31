Doechii y SZA cierran el año con un golpe de energía en «girl, get up.»

El final de 2025 llega con una última entrega musical llena de actitud gracias a Doechii y SZA, que han unido fuerzas en el single girl, get up., una colaboración que combina ambición creativa y un mensaje de resistencia personal. El tema, publicado dentro de la serie Swamp Sessions de Doechii, se construye sobre un sample del clásico What Happened To That Boy de Baby con Clipse, un guiño directo a la era dorada de The Neptunes. La producción corre a cargo de Jay Versace, habitual colaborador de Tyler, the Creator y SZA, quien aporta un enfoque minimalista pero contundente, apoyado por atmósferas sintéticas y un groove percusivo que deja espacio para que ambas artistas brillen.

La canción llega acompañada de un videoclip dirigido por James Mackel, responsable también del clip viral de Anxiety, uno de los mayores éxitos de Doechii. El lanzamiento se suma a una racha intensa por parte de la artista, que en los últimos meses ha publicado NISSAN ALTIMA, BULLFROG y CATFISH, consolidando un universo sonoro propio dentro del hip hop experimental y el R&B alternativo. Diversos medios especializados destacan que el tema funciona como una declaración de intenciones: una pieza donde Doechii “rumia sobre la vida y responde al odio” mientras SZA aporta un contrapunto emocional al tema.

El resultado es un single que no solo celebra la colaboración entre dos de las voces más influyentes del R&B contemporáneo, sino que también reafirma el momento artístico de Doechii, quien continúa expandiendo su identidad musical con una mezcla de vulnerabilidad, fuerza y una estética cada vez más reconocible.

La trayectoria de Doechii: de promesa viral a fuerza creativa del R&B alternativo

La carrera de Doechii ha sido una ascensión constante marcada por la experimentación, la teatralidad y una visión artística que rehúye las etiquetas fáciles. Nacida en Tampa, Florida, comenzó a ganar notoriedad con Yucky Blucky Fruitcake, un tema que se volvió viral y que llamó la atención de Top Dawg Entertainment, sello conocido por impulsar a figuras como Kendrick Lamar, SZA o ScHoolboy Q. Desde entonces, Doechii ha construido una discografía breve pero contundente, donde cada lanzamiento funciona como una pieza más de un rompecabezas creativo en expansión. Su EP Oh the Places You’ll Go mostró su habilidad para mezclar rap técnico con melodías pop, mientras que She / Her / Black Bitch consolidó su presencia en la escena con colaboraciones de alto perfil y una narrativa centrada en la identidad, la autoafirmación y la complejidad emocional.

En los últimos años, Doechii ha demostrado una capacidad excepcional para moverse entre géneros sin perder cohesión. Sus singles recientes —NISSAN ALTIMA, BULLFROG, CATFISH y ahora girl, get up.— revelan una artista en plena madurez creativa, capaz de alternar entre la agresividad del rap, la sensualidad del R&B y la experimentación electrónica. Con un álbum en camino, Doechii se prepara para dar el salto definitivo hacia el estrellato, respaldada por una comunidad de fans en crecimiento y por el reconocimiento de la crítica especializada.

