Dogstar se adentra en su lado más inquietante con el nuevo single “Joy”

El trío californiano Dogstar vuelve a mover ficha con “Joy”, un single que confirma que la banda formada por Keanu Reeves, Bret Domrose y Robert Mailhouse está decidida a explorar territorios más oscuros y atmosféricos en su inminente álbum All In Now, previsto para el 29 de mayo. Según la información publicada, la canción nace del descubrimiento de una Gibson ES335 Hollow Body vintage que Domrose adquirió durante las sesiones de grabación, un hallazgo que, en sus palabras, les abrió “nuevos tonos y una nueva vía para explorar”. Mailhouse, por su parte, define el tema como un “pieza sombría y inquietante que se abre y se vuelve poderosa”, dejando claro que el título no debe tomarse al pie de la letra.

“Joy” llega tras el lanzamiento del corte titular All In Now, que ya apuntaba a un sonido más expansivo y emocional. El nuevo single refuerza esa línea, con un enfoque más etéreo y onírico que encaja con la producción de Nick Launay, conocido por su trabajo con IDLES, Nick Cave and the Bad Seeds o Amyl and the Sniffers. El álbum será el segundo de esta nueva etapa del grupo tras Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees (2023), que marcó su regreso discográfico después de 23 años de silencio.

La banda acompañará el lanzamiento con una extensa gira que recorrerá Norteamérica, Reino Unido y Europa, con paradas en festivales como Download, Pinkpop, Rock Werchter o Mad Cool, además de varias fechas en salas emblemáticas. Un despliegue que confirma que Dogstar no solo ha vuelto, sino que lo hace con ambición y un sonido renovado que busca consolidar su identidad más allá de la presencia mediática de Reeves.

Dogstar, una historia de amistad, pausa y regreso enérgico

Formados en los años 90, Dogstar surgieron como un proyecto entre amigos que mezclaba rock alternativo, melodías accesibles y una actitud despreocupada. Tras publicar Our Little Visionary (1996) y Happy Ending (2000), la banda entró en un largo parón que se prolongó más de dos décadas. Su regreso en 2023 con Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees supuso una reactivación inesperada pero celebrada, mostrando una versión más madura y cohesionada del trío. Con All In Now, su cuarto álbum, el grupo parece decidido a expandir su sonido hacia terrenos más atmosféricos y emocionales, apoyándose en la química intacta entre Domrose, Mailhouse y Reeves. Una trayectoria marcada por la constancia, la amistad y la voluntad de evolucionar sin perder su esencia.

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