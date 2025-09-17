Don Broco se desmarca con «Disappear» y calienta motores para su quinto álbum

La banda británica Don Broco vuelve a la carga con Disappear, un nuevo sencillo que marca el tercer adelanto de su esperado quinto álbum, aún sin título confirmado. Con una mezcla explosiva de batería contundente, cánticos hipnóticos e influencias del drum ‘n’ bass, el tema se aleja de cualquier etiqueta fácil y se sumerge en emociones complejas: el dolor de apoyar a alguien que atraviesa una situación devastadora.

Según declaraciones de la banda, Disappear aborda el conflicto interno de quien acompaña a un ser querido en momentos oscuros, cuando el desgaste emocional se mezcla con la culpa por sentirlo. Este lanzamiento sigue a los anteriores Cellophane, con tintes nu-metal, y Hype Man, más enérgico y directo, ambos publicados durante el verano como parte de la misma colección de adelantos.

El último álbum de Don Broco, Amazing Things, vio la luz en 2021 y alcanzó el número uno en las listas británicas tras su edición física. Desde entonces, el grupo solo había lanzado el sencillo independiente Birthday Party en 2023.

En cuanto a su agenda, el cuarteto de Bedford acaba de cerrar una gira por Australia y se prepara para tocar en el festival When We Were Young en Las Vegas. Además, tienen fechas confirmadas en Chicago, Toronto y Nueva York, antes de regresar al Reino Unido en diciembre con paradas en Glasgow, Nottingham, Cardiff, Manchester y el emblemático Wembley Arena. En 2026, volverán a Estados Unidos para continuar su gira en enero y febrero.

Con Disappear, Don Broco reafirma su capacidad para reinventarse sin perder fuerza, y deja claro que su próximo álbum será cualquier cosa menos predecible.

Don Broco: de Bedford al estrellato con actitud y distorsión

Desde su formación en 2008 en Bedford, Reino Unido, Don Broco ha construido una carrera marcada por la versatilidad y la energía en directo. Integrado por Rob Damiani, Simon Delaney, Matt Donnelly y Tom Doyle, el grupo comenzó girando por pequeñas salas británicas y festivales alternativos como Camden Crawl y Sonisphere, hasta convertirse en uno de los nombres más sólidos del rock alternativo contemporáneo. Su estilo ha evolucionado desde el post-hardcore inicial hacia una mezcla audaz de rock, pop, electrónica y metal, siempre con una puesta en escena arrolladora y letras que oscilan entre lo introspectivo y lo provocador.

En cuanto a su discografía, Don Broco debutó con el EP Big Fat Smile (2011), seguido por su primer álbum Priorities (2012), que les dio notoriedad en la escena británica. Luego vinieron Automatic (2015), con un sonido más pulido y accesible, y Technology (2018), donde recuperaron la agresividad y la crítica social. Su cuarto trabajo, Amazing Things (2021), alcanzó el número uno en Reino Unido tras su edición física, consolidando su estatus. Además, han lanzado numerosos sencillos como T-Shirt Song, Everybody y You Wanna Know, y en 2023 publicaron el directo Live From The Royal Albert Hall. Con cada disco, Don Broco ha demostrado que no teme reinventarse, manteniendo siempre una identidad sonora reconocible y una base de fans fiel que crece con cada gira.

