Doves rescatan una joya perdida para celebrar casi tres décadas de música

Doves han vuelto a emocionar a sus seguidores con el lanzamiento de Spirit Of Your Friend, una canción inédita que llevaba más de veinte años guardada en el cajón. El tema, descrito por Jez Williams como una “meditación evocadora sobre la amistad”, fue originalmente concebido durante las sesiones de Kingdom of Rust bajo el título provisional Eastern Roll, pero nunca llegó a ver la luz… hasta ahora. La banda la ha recuperado y pulido para incluirla en su próximo recopilatorio So, Here We Are: Best Of Doves, que saldrá el 14 de noviembre a través de EMI North.

La canción, que ha sido reducida de su versión original de siete minutos, se suma a una colección que repasa los 27 años de trayectoria del grupo de Manchester. El álbum incluirá 19 temas, entre ellos clásicos como Black And White Town, There Goes The Fear, Catch The Sun, Pounding y The Cedar Room, además de rarezas y cortes menos conocidos. Este será el primer recopilatorio de Doves editado en vinilo, y vendrá acompañado de una edición limitada en vinilo verde y crema tipo pinwheel, según confirmó el blog oficial de la banda y Blood Records.

El lanzamiento coincide con una gira por Reino Unido en diciembre, con paradas en Dundee, Londres, Bournemouth, Cambridge, Sheffield y Manchester. Cabe destacar la ausencia del bajista y vocalista Jimi Goodwin, quien continúa alejado de los escenarios para priorizar su salud mental y mantener su sobriedad. Mientras tanto, los hermanos Jez y Andy Williams han asumido las voces principales, manteniendo viva la esencia del grupo. En declaraciones a NME, Goodwin expresó su apoyo total a sus compañeros y dejó abierta la puerta a futuras presentaciones con la banda.

De la melancolía al renacimiento: el viaje sonoro de Doves

Desde su debut con el EP Cedar en 1998, Doves han construido una carrera marcada por la introspección lírica, la riqueza instrumental y una evolución constante. Su primer álbum, Lost Souls (2000), fue recibido con entusiasmo por la crítica británica, destacando por su atmósfera oscura y envolvente. Le siguió The Last Broadcast (2002), que consolidó su estatus con himnos como There Goes The Fear y Pounding. En 2005, Some Cities mostró una faceta más directa y urbana, mientras que Kingdom of Rust (2009) apostó por una producción más ambiciosa y cinematográfica.

Tras una pausa prolongada, el grupo regresó en 2020 con The Universal Want, un disco que Pitchfork calificó como “una reafirmación de su talento para el drama emocional y la textura sonora”. En 2024, sorprendieron con Constellations For The Lonely, su sexto álbum de estudio, que vino acompañado del single Renegades. Este último trabajo fue presentado en una gira primaveral sin Goodwin, quien cedió el protagonismo vocal a los hermanos Williams. A pesar de los cambios, Doves han mantenido su identidad intacta: una mezcla de melancolía, esperanza y elegancia británica que sigue resonando en cada nueva entrega.

Con Spirit Of Your Friend, el grupo no solo recupera una pieza olvidada, sino que reafirma su compromiso con la memoria, la amistad y la música como refugio emocional.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.