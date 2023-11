Drake lanza videoclip para «Polar Opposites», último tema de su álbum «For All the Dogs»

El rapero canadiense Drake ha compartido un nuevo videoclip para Polar Opposites, que forma parte de su noveno álbum de estudio For All the Dogs. La canción es la última pista del álbum, que salió a la venta el pasado mes de octubre. El álbum ha sido un éxito tanto de crítica como de público, llegando al número uno en varios países y cuenta con colaboraciones de artistas como Lil Yachty, J. Cole, Future, Travis Scott y Rihanna.

For All the Dogs es el primer álbum de Drake desde Scorpion, que salió en 2018. Según el propio artista, el álbum es una reflexión sobre su vida, su carrera y sus relaciones. El álbum tiene un sonido variado, que combina el rap, el R&B, el pop y el dancehall. Cuenta, además, con una edición especial, que incluye cuatro canciones adicionales y una portada diferente.

Drake ha estado muy activo desde el lanzamiento de For All the Dogs, compartiendo varios vídeos, freestyles, canciones inéditas y anunciando una gira conjunta con J. Cole para el próximo año. Drake también ha revelado que su hijo Adonis, de seis años, ha empezado a rapear y ha publicado un vídeo de su primer freestyle en las redes sociales.