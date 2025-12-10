Dry Cleaning abren su corazón con el single «Let Me Grow and You’ll See The Fruit»

La banda británica Dry Cleaning acaba de estrenar Let Me Grow and You’ll See The Fruit, tercer adelanto de su esperado álbum Secret Love, que verá la luz el próximo 9 de enero de 2026 bajo el sello 4AD. El tema, escrito en las primeras fases del disco, se inspira en referencias tan diversas como el folk de los 60 de Pentangle, la película 2001: A Space Odyssey, el poeta romano Virgilio y la música outsider de Robyn Rocket. Según ha explicado la vocalista Florence Shaw, la canción aborda la hiperconcentración y la soledad, con un estilo confesional que recuerda a un diario íntimo.

El single muestra una faceta más calmada y vulnerable de la banda, alejándose de la crudeza habitual de su post-punk para explorar un terreno más atmosférico. El videoclip, coreografiado por el colectivo BULLYACHE, cuenta con la participación del músico experimental de Chicago Bruce Lamont, que además aporta saxofón a la grabación. Este lanzamiento se suma a los anteriores adelantos Cruise Ship Designer y Hit My Head All Day, confirmando que Secret Love será un trabajo variado y ambicioso.

La gira mundial de Dry Cleaning arrancará en enero de 2026 y pasará por Reino Unido, Norteamérica y Europa, con paradas destacadas en Londres, Nueva York, Berlín y París. El grupo, que ya ha demostrado su capacidad para llenar salas como Rough Trade East o Brooklyn Steel, se prepara para su tour más extenso hasta la fecha. Todo apunta a que Secret Love consolidará a la banda como una de las propuestas más singulares del post-punk contemporáneo, gracias a su mezcla de spoken word, guitarras tensas y atmósferas que oscilan entre lo minimalista y lo abrasivo.

Una carrera marcada por la palabra y el ruido

Dry Cleaning nació en el sur de Londres en 2017, formado por Florence Shaw (voz), Tom Dowse (guitarra), Lewis Maynard (bajo) y Nick Buxton (batería). Desde el inicio, su propuesta llamó la atención por el uso del spoken word en lugar del canto tradicional, con letras que combinan observaciones cotidianas, humor seco y referencias culturales inesperadas. Su primer EP, Sweet Princess (2018), ya mostraba esa mezcla de crudeza post-punk y lirismo urbano, seguido por Boundary Road Snacks and Drinks (2019), que consolidó su reputación en la escena independiente.

El salto definitivo llegó con su debut en largo, New Long Leg (2021), editado por 4AD y aclamado por medios como Pitchfork y Rolling Stone, que destacaron la capacidad del grupo para convertir la rutina diaria en poesía abrasiva. Un año más tarde publicaron Stumpwork (2022), un disco más expansivo y experimental, donde exploraron texturas más densas y un humor aún más afilado. En 2023 lanzaron el EP Swampy y el directo Live at Kentish Town Forum, reafirmando su potencia sobre el escenario.

Ahora, con Secret Love (2026), la banda encara una nueva etapa que promete ser la más ambiciosa de su carrera. Los adelantos muestran un equilibrio entre la energía post-punk que los caracteriza y una apertura hacia sonidos más íntimos y atmosféricos. Su discografía refleja una evolución constante, sin perder la esencia que los ha convertido en referentes de la nueva ola británica: la capacidad de transformar lo banal en arte y de hacer del ruido y la palabra un lenguaje propio.

