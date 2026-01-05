Dry Cleaning encuentran luz en la oscuridad con «Joy», su nuevo adelanto cargado de intención

El cuarteto londinense Dry Cleaning vuelve a demostrar que su universo creativo sigue expandiéndose con Joy, el último adelanto de su inminente álbum Secret Love, que verá la luz el 9 de enero a través de 4AD. El tema, producido por Cate Le Bon, se presenta como una pieza que navega entre guitarras enredadas, un bajo serpenteante y la ya característica voz hablada de Florence Shaw, que aquí se muestra especialmente reflexiva. Según la propia vocalista, la letra nació a partir de anuncios encontrados en el archivo History of Food and Drink de la Universidad de Virginia Tech, un punto de partida tan peculiar como coherente con la estética fragmentada y observacional de la banda.

En Joy, Dry Cleaning destaca por el impulso emocional del tema: Shaw reconoce sentirse pesimista ante el clima político y social actual —desde el auge de la extrema derecha en Reino Unido hasta la expansión de la llamada “manosfera”— y concibe la canción como un ejercicio de resistencia íntima, una invitación a preservar la ternura y la compasión en tiempos convulsos.

El videoclip, dirigido por Cuan Roche, apuesta por una narrativa centrada en el movimiento, reforzando la idea de que Joy es, ante todo, un gesto de vitalidad. Este lanzamiento se suma a los anteriores adelantos Hit My Head All Day, Cruise Ship Designer y Let Me Grow And You’ll See the Fruit, que ya habían mostrado la amplitud sonora del nuevo álbum. Con Secret Love, la banda parece decidida a consolidar su posición como una de las propuestas más singulares del post‑punk británico contemporáneo.

Una banda que reinventó el post‑punk desde la observación cotidiana

Desde su formación en 2017 en el sur de Londres, Dry Cleaning se han convertido en una de las bandas más reconocibles del post‑punk reciente gracias a una fórmula tan sencilla como arriesgada: guitarras tensas, ritmos precisos y la voz hablada de Florence Shaw, que evita deliberadamente el canto tradicional para construir un estilo propio basado en la narración fragmentada y el collage verbal. Junto a ella, Tom Dowse (guitarra), Lewis Maynard (bajo) y Nick Buxton (batería) completan un proyecto que nació casi por accidente tras una sesión de karaoke entre amigos, pero que pronto encontró una identidad sólida y una audiencia creciente. Su sonido ha sido comparado con referentes como Wire, Magazine o Joy Division, aunque la crítica suele subrayar que su aproximación es menos revivalista y más conceptual, apoyándose en la observación del día a día y en un humor seco que se ha convertido en su sello.

La discografía de Dry Cleaning ha crecido con una coherencia admirable. Tras los EPs Boundary Road Snacks and Drinks y Sweet Princess, la banda debutó en largo con New Long Leg (2021), un álbum que recibió elogios generalizados y consolidó a Shaw como una de las voces más singulares del panorama británico. En 2022 llegó Stumpwork, un trabajo más expansivo y atmosférico que amplió su paleta sonora sin perder su esencia minimalista. Desde entonces, el grupo ha mantenido un ritmo constante de lanzamientos, incluyendo singles como Gary Ashby, No Decent Shoes for Rain o Anna Calls From the Arctic, además de los adelantos de su nuevo álbum Secret Love publicados entre 2024 y 2025. Con este tercer LP, grabado entre Chicago, Dublín y Francia y producido por Cate Le Bon, la banda parece dispuesta a explorar nuevas texturas sin renunciar a la crudeza emocional que siempre les ha caracterizado. Si algo demuestra Joy, es que Dry Cleaning siguen encontrando formas de evolucionar sin perder su inconfundible identidad.

