Dry Cleaning exploran la ansiedad de la exposición pública en “Sliced By A Fingernail”, su nuevo single antes de la gira

Dry Cleaning continúan ampliando el universo de Secret Love con “Sliced By A Fingernail”, un nuevo single que llega justo antes de que la banda británica se embarque en una extensa gira internacional. El tema, oscuro y tenso, vuelve a situar la voz de Florence Shaw en el centro, desplegando ese spoken‑word hipnótico que se ha convertido en su sello desde sus primeros EPs.
Según explica Shaw, la canción nace de una sensación de sobreexposición: “Mucha atención hace que el protagonista se sienta hecho pedazos”. A partir de ahí, la letra se sumerge en imágenes casi oníricas: “Fantasean con estar escondidos dentro de un enorme capullo de flor y con ser anónimos en una multitud nocturna”. La artista añade que la inspiración visual llegó de un detalle mínimo —“la marca marrón que deja una uña al presionar un pétalo”— y de un libro ilustrado de Jooyoung Kim, “Welcome to My Life”, protagonizado por un perro de cuerpo larguísimo.
“Sliced By A Fingernail” aparece apenas unos meses después de Secret Love, publicado a comienzos de año, y confirma que el cuarteto no piensa frenar su ritmo creativo. La canción mantiene la tensión contenida y el minimalismo rítmico que los ha convertido en uno de los nombres más singulares del post‑punk británico reciente.
El lanzamiento llega acompañado del anuncio de una gira masiva que llevará a Dry Cleaning por Europa, Reino Unido, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, con paradas en festivales como Kilby Block Party, INmusic, Latitude o All Together Now. Una agenda que demuestra el momento expansivo que vive la banda y que promete llevar su directo —siempre preciso, siempre inquietante— a nuevos públicos.
Dry Cleaning, una trayectoria que convirtió la observación cotidiana en un arma post‑punk afilada
Desde su irrupción con Sweet Princess y Boundary Road Snacks and Drinks, Dry Cleaning han destacado por un estilo inconfundible: guitarras tensas, ritmos secos y la voz de Florence Shaw, que narra pensamientos, imágenes y fragmentos de realidad con una frialdad magnética. Con New Long Leg dieron el salto internacional, consolidando un sonido que mezcla ansiedad urbana, humor seco y una precisión instrumental quirúrgica. Su evolución continuó con Stumpwork y ahora con Secret Love, donde la banda afina aún más su capacidad para convertir lo cotidiano en algo inquietante y profundamente evocador. “Sliced By A Fingernail” es un nuevo capítulo en una discografía que sigue creciendo sin perder su identidad.
