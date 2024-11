Dude Safari nos revoluciona con «Love Me Like You Want Me», una oda a la autoestima

La banda de Grunge Pop Dude Safari regresa con un impactante nuevo single, Love Me Like You Want Me, disponible a partir del 8 de noviembre a través de su propio sello, Pretty Thing Records. Esta vibrante canción, escrita y cantada por el carismático Jamie Tipson, aborda temas profundos como la autoconfianza, la autoestima y el valor personal, siempre escondidos detrás de acordes alegres y melodías optimistas.

Desde su formación, Dude Safari se ha consolidado como un pilar en algunas de las listas editoriales más importantes y en los programas de radio más destacados del mundo. Han sido mencionados junto a grandes nombres de la música en editoriales de Spotify, Amazon, Deezer y Apple Music. La banda ha sonado en emisoras como BBC Radio 1, KROQ, Radio X y Amazing Radio, ganando así un merecido reconocimiento global.

En 2023, Dude Safari lanzó su álbum debut YUSSUS junto con un documental titulado Looks Like We Made It, dirigido por Daniel Blanchard. Ambos lanzamientos se celebraron con un estreno en el cine y un concierto con entradas agotadas en su ciudad natal. Después de dos giras por el Reino Unido y cientos de miles de reproducciones, la banda ha seguido subiendo como la espuma y, con este recién estrenado Love Me Like You Want Me, hemos podido descubrirles.

Sin duda alguna, Dude Safari se preparan para conquistar la escena Grunge Pop en 2025. La banda, formada por Jamie Tipson (vocalista y guitarra principal), Ben Burroughes (guitarra), Fred Higley (bajo) y Chris Hunt (batería), promete un año cargado de novedades, incluyendo otro álbum y un nuevo documental. ¡Estaremos muy atentos en CrazyMinds!