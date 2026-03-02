Dylan Brady desata su caos más juguetón en el videoclip de “Needle Guy”, su primer single en solitario en ocho años

El universo hiperactivo de Dylan Brady vuelve a estallar por cuenta propia. El productor y mitad de 100 Gecs ha publicado “Needle Guy”, su primer lanzamiento oficial en solitario desde 2018, y lo acompaña con un videoclip que funciona como un pequeño atraco audiovisual lleno de humor, velocidad y estética glitch. El tema, editado a través de su sello Dog Show en colaboración con Atlantic, llevaba años sonando en sus DJ sets, convertido casi en un secreto a voces entre sus seguidores más fieles. Ahora, por fin, toma forma definitiva con un vídeo dirigido por Tim Lindecher, de Live From Earth, que abraza el caos como si fuera un género en sí mismo.

El lanzamiento llega en un momento en el que Dylan Brady ha estado lejos de desaparecer. En este tiempo ha firmado junto a Laura Les los discos 1000 Gecs y 10,000 Gecs, dos trabajos que han redefinido el pop digital desde la irreverencia y la experimentación. También reactivó su colectivo de St. Louis, Cake Pop, para un LP en 2021, demostrando que su creatividad no entiende de pausas ni de límites.

“Needle Guy” funciona como una especie de recordatorio: Brady no solo es un arquitecto del sonido de su banda, sino un creador con un imaginario propio, capaz de convertir un single en un artefacto sonoro que mezcla humor, agresividad juguetona y un sentido del ritmo que parece desafiar cualquier estructura convencional. El vídeo, con su estética de crimen absurdo y montaje frenético, refuerza esa sensación de que todo en su música es un juego… pero un juego extremadamente serio en términos de producción.

Este regreso en solitario abre la puerta a una nueva etapa que, por ahora, mantiene el misterio intacto. ¿Será “Needle Guy” el primer adelanto de un proyecto mayor o simplemente una pieza suelta que llevaba demasiado tiempo pidiendo ver la luz? Con Dylan Brady, cualquier respuesta es posible, y ahí reside buena parte de su atractivo.

Dylan Brady, el productor que convirtió el caos digital en un lenguaje propio

Desde sus primeros trabajos hasta su explosión global con 100 Gecs, Dylan Brady ha construido una trayectoria marcada por la experimentación radical y la ruptura constante de expectativas. Su debut en solitario en 2018 ya apuntaba maneras, pero fue con 1000 Gecs (2019) y 10,000 Gecs (2023) cuando su nombre se consolidó como uno de los productores más influyentes del pop alternativo contemporáneo. Su capacidad para mezclar géneros —del metal al hyperpop, del trance al punk— sin perder coherencia lo ha convertido en una figura clave de la música digital del siglo XXI. Además de su trabajo con Laura Les, ha colaborado con artistas de múltiples escenas y ha impulsado proyectos paralelos como Cake Pop, siempre desde una visión que entiende la música como un espacio de libertad absoluta. Su regreso con “Needle Guy” confirma que su creatividad sigue expandiéndose sin freno.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.