El cuarteto Dynamite Shakers, hijos del ruido y el surf del Atlántico, vuelven a encender la mecha con Nightclub, un sencillo que suena a humo, neón y electricidad rozando el peligro. Publicado el 8 de enero de 2026, el tema llega bajo la batuta de Lionel Limiñana (líder del dúo de culto The Limiñanas), con mezcla de Caesar Edmunds y master final a cargo de Alex Gopher. El resultado final es una descarga qe estila esa alquimia entre la suciedad del garaje punk rock y la elegancia del pop psicodélico.

El tema late como una bombilla a punto de explotar. Sonidos saturados, actitud desbordada y una estética que mezcla el humo del underground francés con la urgencia de Detroit. Esta vez la banda decidió volcar el protagonismo en Lila-Rose Attard, su bajista y vocalista, que toma el micrófono principal por primera vez. Su voz grave y cargada de reverb arrastra el tema hacia terrenos más oscuros, convirtiendo Nightclub en una especie de mantra eléctrico teñido de sensualidad y peligro. Elouan Davy (voz y guitarra), Calvin Tulet (guitarra y coros) y François Rocheteau (batería) acompañan con una base abrasiva que parece escrita en plena noche, entre amplificadores y vasos medio vacíos.

Formados en la localidad francesa de Saint-Hilaire-de-Riez en 2019, los Dynamite Shakers se ganaron su reputación a golpe de directo. De sus inicios tocando versiones de Eddie Cochran y Gene Vincent pasaron a construir un sonido propio y sin filtros, un cóctel de rock & roll de los 50, punk francés y distorsión analógica que finalmente cristalizó en su debut Don’t Be Boring (2024). Pero Nightclub marca un giro, es una sacudida más salvaje, más suelta y definitivamente más peligrosa.

El sencillo encuentra su máxima expresión en la Live Session chez Moune, grabada el 27 de febrero de 2026. Allí, entre luces rojas, instrumentos maltratados y un público casi encima del escenario, la energía se vuelve tangible. La interpretación de Lila-Rose domina la sala, mientras las guitarras rugen con el descontrol justo que separa una sesión de un derrumbe sonoro.

Con Nightclub, los Dynamite Shakers confirman que son de esas bandas que no buscan pulir sus bordes, sino afilarlos. En cada riff hay sudor, en cada verso hay urgencia. Un recordatorio de que el garage francés sigue teniendo gasolina para incendiar la noche. Como buen comenta Elouan Davy: «Grabamos Nightclub casi sin respirar —queríamos que sonara igual de sucio que nuestros conciertos. Nada de tomas perfectas, nada de filtros. Solo tensión, calor y el ruido justo para que te den ganas de romper algo».