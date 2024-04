Ecos Eternos: Noah Weiland Revela Tesoro Musical de su padre Scott Weiland

Noah Weiland, hijo del fallecido líder de Stone Temple Pilots, ha lanzado Time Will Tell, una canción inacabada de su padre. Tras sufrir un intento de chantaje, Noah decidió publicar la pieza, que incluye una interpretación vocal nunca antes escuchada de Scott. La demo, que se remonta a antes de la muerte de Scott en 2015, estaba bajo amenaza de ser filtrada si Noah no pagaba 2.000 dólares de rescate. Desafiando al chantajista, Noah completó la canción, manteniendo viva la voz de su padre y su influencia en la música.

Una Voz Inconfundible: El Viaje Musical de Scott Weiland

Scott Weiland, voz icónica del rock alternativo, emergió como el carismático líder de Stone Temple Pilots. Desde 1989 hasta su muerte en 2015, Weiland deslumbró al mundo con su estilo vocal versátil y presencia escénica electrizante. Con STP, grabó seis álbumes, dejando una huella indeleble en la música grunge. Su talento lo llevó a ser el vocalista de Velvet Revolver, y su arte se expandió en cuatro álbumes en solitario y colaboraciones con Art of Anarchy. A pesar de los desafíos personales, Weiland vendió más de 50 millones de álbumes, consolidando su legado como una leyenda del rock.

