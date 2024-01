Ed Harcourt estrena «Deathless», un tema oscuro y potente de su próximo álbum «El Magnifico»

El cantautor británico Ed Harcourt ha compartido su último sencillo Deathless, una canción envolvente y sombría que formará parte de su decimosexto álbum de estudio El Magnifico, que saldrá a la venta el 29 de marzo de 2024 bajo su propio sello, Deathless Recordings.

Deathless es el segundo adelanto del disco, después de Strange Beauty. El videoclip, dirigido por Steve Gullick, muestra a Harcourt cantando inmóvil en medio del desierto, rodeado de árboles, cactus y plantas de agave, en blanco y negro.

Según ha explicado el artista en un comunicado de prensa, la canción fue escrita “en un loco sueño febril una noche” y es su intento de escribir Who Wants To Live Forever pero “si estuviera intentando salir de una caja de metal”. Además, ha destacado la colaboración de la arreglista Fiona Brice (John Grant / Placebo) y la mezcla final de Dave Izumi Lynch, que ha logrado un sonido impactante y original.

El Magnifico será un álbum que combinará todo lo que Harcourt ha hecho hasta ahora, pero también abrirá nuevas posibilidades. “Creo que como compositor llegas a un punto en el que eres consciente de tu pasado y de lo que has hecho”, ha dicho Harcourt. “Es saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, pero también saber cómo mejorar haciendo cosas que no has hecho antes”.