Ed Nash (Bombay Bicycle Club) publica “These Blues”, su segundo single en solitario de 2021

Artista: Ed Nash de Bombay Bicycle Club

Canción: These Blues

Sobre la canción

Se trata del segundo single de Nach en solitario tras el lanzamiento de Plumes el pasado mes de junio.

¿Y qué nos cuenta el artista?



“Recientemente he estado escuchando a mucha gente cantando blues, no necesariamente música blues, más bien gente poniendo sus problemas y aflicciones en canciones como una forma de sentirse mejor. Canciones como Blues Run the Game de Jackson C. Frank, por ejemplo. These Blues es mi opinión sobre este método catártico de composición”, afirma.

Escucha “These Blues”