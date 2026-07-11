Ed O’Brien comparte su nueva canción, la melancólica «Abbeycwmhir»

Ed O’Brien ha compartido una nueva canción en solitario, «Abbeycwmhir», disponible ahora también en formato digital. El tema, cuyo título significa «abadía en el valle largo», toma su nombre de un pequeño pueblo situado en el valle del Nant Clywedog, en Powys (Gales).

Un lanzamiento que llegó primero en vinilo

«Abbeycwmhir» no es una canción completamente nueva: el guitarrista de Radiohead ya la había publicado en mayo en un single exclusivo de siete pulgadas, y ahora, meses después, la comparte en plataformas digitales para todo el que quiera escucharla. El tema llega marcado por una atmósfera lenta y fantasmal, coherente con el resto de su universo como EOB.

La canción aterriza además tras la publicación de su segundo álbum en solitario, Blue Morpho, del que ya hablamos en CrazyMinds destacando su carácter sanador, con O’Brien «fuera de su capullo y en pleno vuelo deslumbrante».

De la sanación personal a la vuelta a los escenarios

O’Brien ha hablado en distintas entrevistas sobre el proceso detrás de Blue Morpho, la continuación de su debut en solitario de 2020, Earth. Sobre esta nueva etapa, explicó: «He disfrutado haciendo un disco, he disfrutado viviendo algo de vida, he disfrutado siendo padre, he disfrutado pasando por un periodo duro». Y añadió: «Todo el mundo tiene esos momentos en la vida, pero yo salí por el otro lado y estuve agradecido por la experiencia».

El músico se subirá de nuevo a los escenarios este otoño con la gira «An Evening With… Blue Morpho», en la que estará acompañado por el director musical Dave Okumu y la cantante ESKA, ambos colaboradores en el disco. La cita se plantea como una experiencia inmersiva y cambiante en cada concierto, con paradas confirmadas en Ámsterdam, Milán, París, Berlín, Hamburgo, Groningen y Londres (Barbican) entre el 4 y el 16 de octubre.

Más allá de su proyecto en solitario, O’Brien también ha compartido novedades sobre el futuro de Radiohead: según explicó a Rolling Stone, la banda planea tocar veinte conciertos al año en un continente distinto cada vez, a partir de 2027, continuando el impulso de su exitoso regreso a los escenarios en 2025. El guitarrista confirmó además que su compañero Thom Yorke tiene previsto publicar un nuevo disco en solitario, subrayando la buena convivencia entre los proyectos personales del grupo y la propia banda: «La máquina de Radiohead puede salir de gira (y esa es la nave nodriza, supongo, para todos nosotros), pero tenemos estos pequeños satélites».

https://www.youtube.com/watch?v=8SWpeMXeBoU

La vida de Ed O’Brien más allá de Radiohead

Ed O’Brien lleva desde 1985 como guitarrista de Radiohead, una de las bandas más influyentes del rock alternativo, pero su carrera en solitario bajo el nombre de EOB le ha permitido explorar un terreno más personal e introspectivo. Tras su debut Earth (2020), Blue Morpho ha supuesto una segunda entrega marcada por la paternidad, la sanación y la vida fuera de la «nave nodriza» que representa Radiohead. Con la banda de vuelta a los escenarios desde 2025 y nuevos proyectos en el horizonte, O’Brien demuestra que sus caminos, el de banda y el personal, pueden convivir perfectamente.

▶ «Abbeycwmhir» — Ed O’Brien | 9 de julio de 2026

¿Conocíais ya el lado más introspectivo de Ed O’Brien fuera de Radiohead? ¿Iréis a alguna fecha de su gira europea este otoño? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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