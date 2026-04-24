Ed O’Brien invoca nuevas energías con su single “Incantations”

El regreso en solitario de Ed O’Brien sigue tomando forma con una calma magnética. El guitarrista de Radiohead acaba de compartir “Incantations”, un single que profundiza en la atmósfera psicodélica y folk que ya había insinuado con Blue Morpho, su próximo álbum previsto para el 22 de mayo. Aquí, O’Brien se mueve entre capas hipnóticas y un pulso casi ritual, como si quisiera invitar al oyente a entrar en un espacio interior donde todo se ralentiza y cobra sentido. Una pieza que confirma que este segundo adelanto no es un simple aperitivo, sino una declaración de intenciones.

Además, el músico ha anunciado una serie de encuentros “In Conversation” que acompañarán la proyección de su cortometraje Blue Morpho: The Three Act Play. Serán tres citas muy especiales en Leeds, Cardiff y Londres, donde O’Brien conversará con el público y profundizará en el proceso creativo que rodea al disco. A esto se suma su participación como ponente en The Great Escape junto a Nadine Shah, donde ambos abordarán la salud mental en colaboración con la organización CALM.

El lanzamiento de Blue Morpho también vendrá acompañado de una gira europea y británica en octubre, en la que O’Brien actuará junto a varios de los músicos que participaron en la grabación del álbum, entre ellos Dave Okumu y ESKA. Bajo el concepto “An Evening With… Blue Morpho”, prometen conciertos fluidos y cambiantes, diseñados para que cada noche tenga vida propia. Una propuesta que encaja con la filosofía expansiva que O’Brien ha ido construyendo desde su debut en solitario.

En paralelo, el guitarrista ha dejado caer algunas pistas sobre el futuro de Radiohead, asegurando que la banda planea ofrecer alrededor de veinte conciertos al año a partir de 2027, cada vez en un continente distinto. También ha comentado que Thom Yorke publicará un nuevo álbum este año, celebrando que ambos caminos —el de la banda y los proyectos individuales— puedan coexistir sin fricciones.

Ed O’Brien: un viaje propio dentro del universo Radiohead

La trayectoria de Ed O’Brien es la de un músico que ha sabido encontrar su voz más allá de una de las bandas más influyentes de las últimas décadas. Tras consolidarse como pieza clave en el sonido de Radiohead, especialmente por su enfoque textural y su sensibilidad rítmica, debutó en solitario en 2020 con Earth, un álbum que exploraba la conexión entre música, naturaleza y espiritualidad. Con Blue Morpho, O’Brien continúa expandiendo ese territorio personal, apostando por un sonido más introspectivo y orgánico. Su carrera en solitario no busca competir con su legado en Radiohead, sino complementarlo, demostrando que su creatividad sigue en plena evolución y que aún tiene mucho que aportar desde su propio universo artístico.

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