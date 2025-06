Ed Sheeran brilla con «Sapphire», un nuevo himno de su próximo álbum «Play»

Ed Sheeran ha vuelto a cautivar a sus seguidores con el lanzamiento de Sapphire, el tercer sencillo de su esperado octavo álbum de estudio, Play, que verá la luz el 12 de septiembre de 2025 a través de Gingerbread Man Records/Atlantic Records. Estrenado el 5 de junio de 2025, este vibrante tema fusiona pop occidental con ritmos punjabíes y cuenta con la colaboración del aclamado cantante indio Arijit Singh y un cameo del icónico actor Shah Rukh Khan en su videoclip. Rodado en varias ciudades de la India, Sapphire es un homenaje a la cultura india, reflejando el amor de Sheeran por este país. A continuación, desglosamos todos los detalles de este lanzamiento, desde el sencillo hasta los planes de la gira y la trayectoria del artista.

Sapphire: Un canto de amor a la India con un toque global

El sencillo Sapphire es una celebración luminosa del amor que combina el característico estilo pop de Ed Sheeran con percusiones sudasiáticas y un verso en punjabí, “Cham cham chamke sitare wargi” (“Brillan como las estrellas”), escrito con la ayuda de Arijit Singh. Sheeran describió el tema como el primero que completó para Play, marcando la dirección del álbum: “Sapphire fue la primera canción que terminé para Play y me hizo saber hacia dónde iba el álbum. Por eso finalicé el proceso de grabación en Goa, rodeado de algunos de los mejores músicos de la India”. El videoclip, dirigido por Liam y Nic, se rodó durante la gira de Sheeran por la India en 2025, mostrando escenarios vibrantes como los sets de Baahubali, las calles de Calcuta y Hyderabad, y el río Hooghly. En él, Sheeran aparece viajando en autobuses locales, bailando con residentes y cantando junto a Shah Rukh Khan y Arijit Singh, capturando la esencia cultural de la India. Además, Sheeran anunció una versión completamente en punjabí del tema, con mayor presencia de Singh, que se lanzará en las próximas semanas. Sapphire sigue a los sencillos previos Azizam, un homenaje a la cultura persa, y Old Phone, una balada nostálgica, ambos lanzados en 2025.

Play: Un álbum inspirado en la diversidad y la resiliencia

Play, el octavo álbum de Ed Sheeran, promete ser una obra vibrante y diversa, creada como respuesta a los momentos más oscuros de la vida del artista. “Play fue un álbum hecho como reacción directa al período más oscuro de mi vida. Quería crear alegría y tecnicolor, explorando culturas en los países que visité durante la gira”, explicó Sheeran. Grabado en varias localizaciones alrededor del mundo y finalizado en Goa, India, el álbum integra influencias de la música india y persa, conectadas con la tradición folclórica irlandesa que marcó los inicios de Sheeran. Producido por Ilya Salmanzadeh, Johnny McDaid y Savan Kotecha, Play combina baladas acústicas con canciones pop coloridas, destacando por su enfoque interactivo con los fans. Sheeran ha descrito Sapphire como su canción favorita del álbum, que incluye otros sencillos como Azizam y Old Phone, y un tema inédito, Opening, presentado en directo en sus recientes conciertos en Madrid. Aunque el tracklist completo no ha sido revelado, el álbum promete ser una experiencia musical única.

Gira y presentaciones: Sapphire cobra vida en el escenario

Ed Sheeran ya ha interpretado Sapphire en directo, debutándolo con su pedal de loops en un concierto en España el 1 de junio de 2025, donde la audiencia coreó el estribillo, demostrando su potencial como himno. También presentó una versión acústica en su pop-up pub Old Phone y en eventos promocionales en Boston, Nashville y Coachella. Para promocionar Play, Sheeran instaló cabinas telefónicas rosas en ciudades europeas como Londres, Ámsterdam, Colonia, Madrid y Nápoles, donde los fans pudieron escuchar avances del álbum.

Sapphire no solo destaca por su música, sino por su profunda conexión con la India, un país que Sheeran ha visitado varias veces y donde ha forjado lazos con figuras como Shah Rukh Khan y Arijit Singh. La colaboración con Singh fue descrita como “la pieza final del rompecabezas” para la canción, mientras que el cameo de Khan generó revuelo en redes, con fans en X exclamando: “Shah Rukh Khan, Ed Sheeran y Arijit Singh en un solo video, ¡estoy en el cielo!”. El tema también refleja la evolución de Sheeran como artista global, integrando instrumentos tradicionales como el sitar y percusiones sudasiáticas. Con Play, Sheeran busca no solo conectar con sus fans, sino también rendir homenaje a las culturas que lo han inspirado, consolidando su lugar como uno de los artistas más versátiles de su generación.

Tracklist de Ed Sheeran – Play

El tracklist completo de Play aún no ha sido revelado oficialmente, pero se han confirmado las siguientes canciones:

Azizam

Old Phone

Sapphire

Opening

Ed Sheeran: Un ícono del pop moderno

Ed Sheeran, originario de Framlingham, Reino Unido, comenzó su carrera cantando en la iglesia a los cuatro años y aprendiendo guitarra a los 11. Su ascenso comenzó con actuaciones en el National Youth Theatre y Youth Music Theatre UK, antes de lanzar su debut + (Plus) en 2011, que incluyó éxitos como The A Team. Con siete álbumes de estudio previos, incluyendo No.6 Collaborations Project (2019), – (Subtract) (2023) y Autumn Variations (2023), Sheeran ha vendido millones de discos y ganado cuatro premios Grammy. Su serie de álbumes con temática matemática (+, –, =, ÷, ×) lo consolidó como un fenómeno global, con canciones como Shape of You, Perfect y Bad Habits dominando las listas mundiales.

Con Play, Ed Sheeran marca el inicio de una nueva era musical, dejando atrás su saga matemática para explorar un sonido más global y experimental. Su amor por la India, evidente en Sapphire, se suma a su historial de colaboraciones y conexiones culturales, desde sus encuentros con Shah Rukh Khan hasta su trabajo con artistas como Diljit Dosanjh. A sus 34 años, Sheeran sigue siendo una fuerza imparable en la música, combinando baladas emotivas con producciones innovadoras. Sapphire y Play prometen ser un capítulo vibrante en su carrera, llevando su música a nuevos horizontes mientras conecta con audiencias de todo el mundo.

