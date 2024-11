Eddie Redmayne y Lashana Lynch eligen «This Is Who I Am» de Celeste para nueva serie de Sky TV

Celeste ha lanzado su nuevo sencillo This Is Who I Am, que sirve como tema principal para la serie de Sky TV The Day Of The Jackal. La canción fue seleccionada por Eddie Redmayne y Lashana Lynch para los créditos de apertura. Celeste explicó que la canción había estado guardada durante años y que ahora es el momento adecuado para su lanzamiento.

Producida por Beach Noise, This Is Who I Am sigue al sencillo de 2022 To Love A Man y marca un nuevo capítulo en la carrera de Celeste, destacando su evolución artística y personal.

La serie The Day Of The Jackal, dirigida por Brian Kirk, es una reinterpretación moderna de la novela de 1971 de Frederick Forsyth y está disponible en Sky Atlantic y NOW.

Celeste Epiphany Waite, conocida artísticamente como Celeste, es una cantante y compositora británica nacida el 5 de mayo de 1994 en Culver City, California. Su carrera despegó en 2014 cuando comenzó a colaborar con productores electrónicos como Avicii, Tieks y Real Lies. En 2017, lanzó su primer EP, The Milk & the Honey, bajo el sello de Lily Allen, Bank Holiday Records.

En 2019, Celeste firmó con Polydor Records y lanzó su segundo EP, Lately. Ese mismo año, ganó el premio Rising Star en los Brit Awards y encabezó la lista anual Sound of… de la BBC. Su álbum debut, Not Your Muse, lanzado en 2021, debutó en el primer lugar de la lista de álbumes del Reino Unido y le valió nominaciones a Álbum del Año, Mejor Artista Femenina Solista y Mejor Artista Nuevo en los Brit Awards de 2021, además de una nominación al Premio Mercury.

Celeste también fue nominada al Premio de la Academia a la Mejor Canción Original por coescribir Hear My Voice para la película The Trial of the Chicago 7 (2020).

