Eddie Vedder ha publicado “Better Believe”, su nuevo single en solitario, grabado junto a jóvenes músicos de Guitars Over Guns en el Columbia College Chicago. La canción se estrenó en directo el 18 de junio, en la ceremonia de apertura del Centro Presidencial Obama, en el Jackson Park del South Side de Chicago, con Vedder compartiendo escenario con los propios estudiantes que la coescribieron.

El día en que Eddie Vedder dejó de ser la voz principal

“Better Believe” no nace como gesto solitario. Vedder la escribió a lo largo de varios meses junto a ocho participantes del programa de Chicago de Guitars Over Guns (Giselle Castro, Jeremiah Fristoe, Mason Harris, Michael “Myskie” Hightower, Naomi Owens, Joy Viltz, Iya Waters y Andre “Add-2” Daniels, profesor adjunto del Columbia College Chicago y director regional de la organización, que hizo de puente entre la facultad y el programa juvenil). La produjo junto a Andrew Watt y Paul LaMalfa, y la masterizó Randy Merrill en Sterling Sound.

El resultado es un medio tiempo que crece hacia un estribillo coral cantado por todos los músicos del proyecto, con la voz de Vedder liderando solo al principio y cediendo terreno según avanza la canción. A los teclados, otro nombre familiar para quien sigue a la banda: Josh Klinghoffer, el mismo que ejerce de músico de apoyo habitual de Pearl Jam. Antes de tocarla, Vedder explicó por qué Obama dudaba del proyecto: «Obama sabía que tocaría con jóvenes del barrio, pero cuando supo que estábamos escribiendo una pieza original para la ocasión dijo: “Eso puede ser mucho trabajo”. Y como siempre, tenía razón».

“Better Believe” compartió cartel con Springsteen, Bono y Stevie Wonder

El estreno de “Better Believe” no fue un acto aislado. Formó parte de la ceremonia de apertura del Centro Presidencial Obama, con Barack y Michelle Obama como anfitriones y un cartel que incluyó a Bruce Springsteen, Bono y The Edge, Stevie Wonder, Christina Aguilera y Jennifer Hudson, entre otros nombres mayúsculos. Frente a esa escala, la decisión de Vedder llama la atención por lo que evitó: en lugar de tirar de un clásico de Pearl Jam, lo esperable en una cita de ese tamaño, optó por estrenar una canción nueva escrita con adolescentes de un programa contra la violencia armada.

Guitars Over Guns es una organización sin ánimo de lucro fundada en Miami que empareja a jóvenes de comunidades vulnerables con músicos profesionales como alternativa a la violencia. Todos los derechos de autor que genere “Better Believe” irán a la organización, según confirmó el comunicado de su sello, Republic Records.

Eddie Vedder: treinta años prestando la voz

Vedder llegó a Pearl Jam en 1990 después de que un casete grabado en su apartamento de San Diego llegara por correo hasta Stone Gossard y Jeff Ament. Un año más tarde, Ten (1991) lo convirtió, junto al resto de la banda, en una de las caras visibles del grunge de Seattle. En Vitalogy (1994) llegó el primer choque frontal con la industria: la ruptura con MTV y la batalla legal contra Ticketmaster que marcaría buena parte de la década. En solitario firmó la banda sonora de Into the Wild (2007), nominada al Oscar, y en 2022 publicó Earthling, su tercer disco como solista. Pearl Jam, mientras tanto, sigue en activo: la crítica recibió Dark Matter (2024) como uno de sus trabajos más sólidos en años.

Prestar la voz a causas ajenas no es nuevo en su carrera, de la pelea contra Ticketmaster a su fundación contra la epilepsia, pero “Better Believe” lleva ese gesto a un extremo distinto: no es Vedder respaldando una causa desde el centro del escenario, sino cediendo ese centro a quienes normalmente no lo ocupan. Por eso, cuando le tocó elegir qué cantar en el día más simbólico de la era postpresidencial de Obama, no eligió un himno propio.

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