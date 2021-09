Eddie Vedder vuelve en solitario con nuevo disco y el tema “Long Way” como adelanto

Título del nuevo disco: Earthling

Artista: Eddie Vedder

Fecha de publicación: Aún por confirmar

Sello: Seattle Surf/Republic

Más datos: Tras publicar en diciembre pasado el EP de seis temas titulado Matter of Time, y su participación en la banda sonora de Flag Day, de la que hablamos aquí, Vedder publicará su tercer trabajo en solitario, primero desde Ukelele Songs en 2011.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, se llama Long Way.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay videoclip? No, pero sí un lyric video con bucólicas imágenes de paisajes en blanco y negro que podemos ver a continuación.

Sobre Eddie Vedder

Como le pasara también a Kurt Cobain, Eddie Vedder se convirtió repentinamente, y muy a pesar suyo, en una celebridad y en portavoz del alt-rock cuando su banda, Pearl Jam, alcanzó enorme fama a principios de los noventa. Con sus letras impactantes y a menudo confesionales, y su voz de barítono al estilo de Jim Morrison, Vedder también se convirtió en uno de los cantantes más imitados de todo el rock. Vedder no publicaría su primer proyecto solista hasta 2007, cuando realizó la banda de sonido de Into The Wild, la película de Sean Penn. Luego de Backspacer, el disco de Pearl Jam de 2009, y su correspondiente gira, Eddie Vedder editó su primer álbum solista de canciones, Ukulele Songs, en 2011. El disco incluía una mezcla de versiones y temas originales, en los que Vedder cantaba y se acompañaba al ukulele.

