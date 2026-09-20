Editors presentan “Seriously”, tercer adelanto de Surface, Echo & Sound, su octavo álbum de estudio, que llega el 30 de octubre a través de Play It Again Sam.

Tras EBM (2022), la banda decidió darle la vuelta a su forma de trabajar: en lugar de construir el disco desde el estudio, el vocalista Tom Smith llevó una serie de canciones acústicas a la sala de ensayo, y las fueron desarrollando juntos de forma orgánica. En ese proceso ha seguido presente Benjamin John Power (Blanck Mass), el productor electrónico detrás del giro más experimental de EBM, aunque esta vez con un papel bien distinto: no el de arquitecto de sintetizadores, sino el de acompañar a la banda mientras esas canciones acústicas se transformaban tocando juntos en sala, sin la presión de llegar a un resultado cerrado de antemano. Es una decisión que rompe con la forma de trabajar de la banda durante buena parte de la última década, en la que el estudio y la producción solían marcar el punto de partida antes de que las canciones llegaran a sonar juntas en directo.

El resultado es un single que recupera la energía directa y propulsiva de los primeros discos de Editors, moviéndose entre el new wave y el indie rock de los años 80, bien lejos de la electrónica que definió su disco anterior. El contraste entre ambos discos es notable: donde EBM apostaba por capas de sintetizador y una producción muy trabajada en estudio, “Seriously” suena, en comparación, casi como si se hubiera grabado en una sola toma, con la banda tocando codo con codo. Es una prueba más de que el argumento detrás de Surface, Echo & Sound, que ya os contamos con detalle cuando se anunció el disco, se sostiene canción a canción: el regreso al sonido acústico no es un rechazo de lo aprendido con Power en EBM, sino su consecuencia, procesada ahora desde un lugar distinto. El disco entero, grabado durante el verano de 2025, parece seguir esa misma lógica: menos capas, más interacción entre los cinco músicos, y un regreso a la sensación de banda tocando en una sala, algo que Editors llevaban años sin priorizar de esta manera tan explícita.

Con “Call It In” y “The Rush” ya conocidos, “Seriously” completa el tercer adelanto de un disco de once canciones grabado durante el verano de 2025 en Gloucestershire, disponible en LP, CD, cassette y digital. Editors presentarán el disco en España en enero de 2027, con fechas en Madrid, Valencia y Barcelona: todos los detalles, incluido el tracklist completo, ya los recogimos en su momento. No es la primera vez que la banda cambia de método de trabajo entre discos: a lo largo de dos décadas de carrera, Editors han alternado periodos muy orientados al estudio con otros más centrados en el directo, y Surface, Echo & Sound parece situarse claramente en la segunda categoría.

¿Qué te parece esta vuelta de Editors al sonido más directo de sus inicios, después del experimento electrónico de “EBM”?

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