Eels han compartido dos nuevos temas, “All Forgotten” e “I’m On Standby”, pertenecientes a Cookie Happened, su decimosexto álbum, que anunciaron el mes pasado junto al primer adelanto, “Cap In Hand”. El disco verá la luz el 16 de octubre a través de E Works / Play It Again Sam.
Con estos dos temas, Mark Oliver Everett (E) confirma que el nuevo álbum se mueve, como es habitual en su discografía, entre dos polos: la introspección sobre la propia fragilidad y el consuelo que ofrecen quienes se quedan a nuestro lado pase lo que pase. Un equilibrio que ya apuntaba “Cap In Hand”, pero que estos dos nuevos cortes despliegan en direcciones opuestas y complementarias.
“All Forgotten”: E vuelve a mirar de frente a la mortalidad, con la ironía por escudo
En “All Forgotten”, arropada por cuerdas amplias y armonías ricas, E reflexiona sobre la mortalidad con esa mezcla tan suya de melancolía, humor y perspectiva que lleva definiendo la escritura de Eels desde hace treinta años. El propio Everett ha explicado el enfoque que le ha dado al tema: «La idea de que tu existencia termine puede resultarte inquietante o reconfortante. Yo intento inclinarme hacia la lectura reconfortante siempre que puedo: durante miles, millones de años no exististe, y tú y el mundo estabais bien. Vas a estar bien no existiendo de nuevo. De esto tratan las canciones de éxito, ¿no?».
“I’m On Standby”: una carta de amor a la amistad que no falla nunca
Si “All Forgotten” mira hacia el final, “I’m On Standby” hace justo lo contrario: es una de las canciones más tiernas del disco, una oda cálida y melódica a la amistad incondicional y a la certeza de saber que alguien va a estar ahí cuando de verdad se le necesite. «Si tienes suerte, tienes un amigo para el que siempre estás ahí, y viceversa», ha resumido Everett sobre el tema. El contraste entre ambas canciones ilustra bien el equilibrio que persigue Everett desde hace tres décadas: encontrar algo de luz precisamente en los rincones más oscuros, sin caer nunca en la autocompasión ni en el sentimentalismo fácil.
El lanzamiento de “All Forgotten” e “I’m On Standby” coincide además con la reedición en vinilo de Meet The Eels: Essential EELS Vol. 1 (1996–2006), el recopilatorio publicado originalmente en formato digital en 2008, que a partir del 31 de julio estará disponible en una tirada limitada de doble vinilo amarillo con 24 canciones, entre ellas “Novocaine For The Soul”, “Susan’s House” o “I Need Some Sleep”. La portada de Cookie Happened, por cierto, sigue la misma línea de humor irreverente que su título: un esqueleto verde neón encestando un balón de baloncesto, una imagen que resume bien el tono general del disco, capaz de hablar de la muerte y de la amistad con la misma ligereza.
El tracklist completo de Cookie Happened
- “Clobbered”
- “Cap In Hand”
- “All Forgotten”
- “Bamboozled Again”
- “Lost And Barking”
- “Taking Pictures”
- “New Story”
- “Congratulations To Me”
- “One Razzle, One Dazzle”
- “I’m On Standby”
- “Dum Dums”
- “The Way I Was Made”
Treinta años convirtiendo la fragilidad en canción: así ha llegado Eels hasta Cookie Happened
Eels debutaron en 1996 con Beautiful Freak y el single “Novocaine For The Soul”, pero fue Electro-Shock Blues (1998), nacido del suicidio de la hermana de Everett y el cáncer terminal de su madre, el disco que definió su terreno: convertir la pérdida y la fragilidad en canciones que combinan la crudeza emocional con una ironía que nunca resulta gratuita. Discos posteriores como Daisies of the Galaxy (2000), Blinking Lights and Other Revelations (2005) o la trilogía formada por Hombre Lobo, End Times y Tomorrow Morning (2009-2010) ampliaron ese mapa emocional sin abandonar nunca esa mezcla tan característica de melancolía y humor que ha terminado por convertirse en la firma de la banda.
“All Forgotten” e “I’m On Standby” encajan a la perfección en esa tradición: la primera retoma la reflexión sobre la mortalidad que ya definió buena parte de su obra más temprana, mientras que la segunda actualiza esa mirada con una gratitud más serena hacia quienes acompañan en el camino, una evolución lógica para una banda que, tras Earth to Dora (2020) y Eels Time! (2024), ya no necesita demostrar nada y puede permitirse mirar atrás con más cariño que urgencia. A las puertas de su disco número dieciséis, Eels demuestran una vez más que su fórmula (dolor filtrado por el humor, fragilidad convertida en compañía) sigue siendo tan eficaz como el primer día.
▶ “All Forgotten” / “I’m On Standby” — Eels | Adelantos de Cookie Happened | 16 de octubre de 2026 | E Works / Play It Again Sam
¿Con cuál de los dos temas te quedas, la melancolía de “All Forgotten” o la calidez de “I’m On Standby”? ¿Qué esperas del resto de Cookie Happened? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.
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