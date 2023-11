EELS estrena su canción navideña «Christmas, Why You Gotta Do Me Like This»

EELS ha lanzado su propia canción navideña, titulada Christmas, Why You Gotta Do Me Like This, en la que se queja de la mala suerte que le trae la Navidad. La canción formará parte de su próximo álbum recopilatorio, EELS So Good: Essential EELS, Vol.2, que saldrá a la venta el 15 de diciembre.

El líder y compositor de EELS, E / Mark Oliver Everett, dice: “Quiero decir, en serio. ¿No he sido siempre bueno contigo, Navidad? Basta con el carbón en mi calcetín. Por el amor de Dios”.

La canción sigue a las anteriores ofertas festivas de EELS, Everything’s Gonna Be Cool This Christmas y Christmas is Going to the Dogs. “Todo el mundo debería tener al menos tres canciones navideñas en su catálogo”, dice E. “Lo siento por haber tardado tanto”.

EELS es un grupo de rock aclamado por la crítica que ha publicado 13 álbumes de estudio desde su debut en 1996. Su música ha sido utilizada en películas, series de televisión y videojuegos. Algunos de sus temas más conocidos son Novocaine for the Soul, Mr. E’s Beautiful Blues y That Look You Give That Guy.