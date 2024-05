El ascenso de TV Star: De TikTok a la cima del pop de garaje

En el panorama musical actual, donde las redes sociales pueden catapultar a artistas emergentes a la fama de la noche a la mañana, la banda de Seattle TV Star ha emergido como un fenómeno digno de atención. Con su reciente sencillo Ride, han demostrado que la lotería de TikTok no solo es un juego de azar, sino también una plataforma para el talento auténtico.

TV Star no es una banda novata en el sentido estricto; sus miembros han forjado su camino en la escena musical con proyectos anteriores como Regional Justice Center y Militarie Gun. Sin embargo, su estilo actual se aleja de las raíces más heavy para abrazar un sonido de pop de garaje vibrante y melódico. Su EP debut Hallucinate Me y el posterior TV3 EP, junto con una colaboración con Spiral XP, han sentado las bases de su identidad sonora.

El nuevo sencillo Ride es una muestra de su habilidad para crear ganchos brillantes y melodías contagiosas. La canción forma parte de la compilación Far From It All Seems Small, curada por Mark Palm de Supercrush, que busca resaltar la escena actual de Seattle. Este proyecto no solo incluye a TV Star, sino también a Supercrush con su aportación Lost My Head, otro éxito indiscutible.

El video de Ride, aunque de baja resolución, captura la esencia despreocupada y divertida de la banda, con los miembros disfrutando de un paseo en un descapotable rosa. Es una invitación a la nostalgia de un pop de garaje que evoca a bandas como Dum Dum Girls, pero con un toque fresco y contemporáneo.