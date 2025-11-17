El asombro cotidiano de Nacho Vegas regresa con nueva música y gira

Nacho Vegas vuelve a situarse en el centro de la escena indie española con Los asombros, segundo adelanto de su próximo álbum Vidas semipreciosas, previsto para enero de 2026. La canción, inspirada en un poema de Mary Oliver, funciona como una guía íntima para mirar la vida con curiosidad y emoción, sin grandilocuencias pero con intensidad. El tema se acompaña de un videoclip dirigido por Sofía Castañón, que muestra al asturiano en un registro más cotidiano, con una estética contenida y cargada de simbolismo. La portada, obra de Candela Sierra —Premio Nacional del Cómic 2025—, refuerza esa idea de lo semiprecioso como resistencia frente a la rutina.

El lanzamiento confirma la línea marcada por Alivio, primer adelanto del disco, y abre paso a una gira que arranca el 30 de enero en el Centro Cultural de Mieres y continúa por ciudades como León, Santiago, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Barcelona y Málaga, además de una parada internacional en el Festival Vive Latino de Ciudad de México en marzo. Según la nota de prensa de Oso Polita, el nuevo trabajo busca reconciliar dolor y belleza, proponiendo una mirada que no niega la pérdida pero se deja interpelar por la luz. En palabras de Castañón: “Algo se rompe en lo cotidiano. Irrumpe el duelo, la distancia, y todo lo que nos rodea pasa a ser otra cosa. Y al mismo tiempo, está la belleza, la luz, el asombro”.

Este regreso confirma a Nacho Vegas como una de las voces más singulares de la música española contemporánea, con una obra que se mueve entre lo íntimo y lo político, siempre con un pie en la tradición cantautor y otro en la experimentación sonora. Vidas semipreciosas promete ser un nuevo capítulo en esa trayectoria, consolidando un legado que ya es referencia dentro y fuera de España.

Nacho Vegas: de la melancolía indie al compromiso social

La carrera de Nacho Vegas es una de las más singulares y consistentes de la música española de las últimas dos décadas. Nacido en Gijón en 1974, comenzó su trayectoria en los años noventa como miembro de Manta Ray, una de las bandas clave del indie nacional. Tras su salida, inició una carrera en solitario que pronto lo convirtió en referente gracias a discos como Actos inexplicables (2001) y Cajas de música difíciles de parar (2003), donde ya se percibía su capacidad para unir melancolía, narrativa personal y un sonido que oscilaba entre el folk y el rock alternativo. Su estilo, marcado por letras introspectivas y un timbre vocal inconfundible, lo situó en la órbita de cantautores internacionales como Smog o Will Oldham.

A lo largo de su discografía, Vegas ha sabido evolucionar sin perder identidad. En El manifiesto desastre (2008) y La zona sucia (2011) exploró un sonido más expansivo, mientras que en Resituación (2014) dio un giro hacia lo político y social, reflejando su implicación en movimientos ciudadanos y su mirada crítica hacia la realidad española. Posteriormente, con Violética (2018), consolidó esa faceta, ofreciendo un álbum doble que combinaba canciones de amor y desamor con himnos de resistencia. Su colaboración con artistas como Christina Rosenvinge, Enrique Bunbury o Xel Pereda ha ampliado aún más su paleta sonora. Hoy, con Vidas semipreciosas, Nacho Vegas parece sintetizar todas sus etapas: la melancolía inicial, la experimentación sonora y el compromiso social, reafirmando su lugar como uno de los cantautores más influyentes de la escena ibérica.

