El Aullido de la Innovación: Fatdog y su Explosivo Debut

Entre las nuevas bandas a las que prestar atención, hemos descubierto recientemente a Fatdog, cuyo debut WOOF promete ser un torbellino de punk electrónico y euforia rave. Su nuevo single Running destila una energía contagiosa, con voces profundos y ritmos sintéticos que invitan a la pista de baile.

Producido junto a James Ford, WOOF es un grito primal, una música para liberarse que llegará el próximo 6 de septiembre a través de Domino Records.

Fatdog: Un Ladrido en la Escena Musical

Desde su formación en el sur de Londres durante los confinamientos de COVID-19, Fatdog ha se ha hecho un hueco en la escena gracias a sus actuaciones en vivo llenas de energía, lo que les valió su firma con Domino Recording Company y rápidamente se ganaron la reputación de ser la banda en vivo más salvaje del 2023. Su single debut, King of the Slugs, lanzado en agosto de 2023, fue una mezcla explosiva de punk y techno que se coló en la lista de las mejores 50 canciones del año según NME. Le siguió All the Same en enero de 2024, con un video musical protagonizado por Neil Bell. Su esperado álbum debut, WOOF, está programado para lanzarse el 6 de septiembre de 2024, prometiendo ser un cóctel de influencias que van desde el dance hasta el klezmer.

Descubre el Rugido de Fatdog en Spotify

Para todos los amantes de la música con ganas de una experiencia sonora única, la playlist de grandes éxitos de Fatdog en Spotify es su próximo destino. Sumérgete en el universo de WOOF y déjate llevar por el ritmo frenético de Running. No esperes más para explorar el sonido que está revolucionando el punk electrónico. Escucha la playlist aquí y únete a la manada de seguidores de Fatdog.