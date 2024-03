El trío The Castellows lanza su primer EP: «A Little Goes A Long Way»

The Castellows es un trío de rubias guapísimas que desarrollan un country neotradicional de altos vuelos. Lo componen las hermanas Eleanor “Ellie” Balkcom (guitarra acústica, coros), Lily Balkcom (voz principal, guitarra acústica) y Powell Balkcom (banjo, coros). Nacidas en Georgetown, Georgia, se mudaron a Nashville y firmaron contrato discográfico con Warner Music Nashville y Warner Records.

En 2023 lanzaron como sencillos No. Road 7 y Hurricane. El pasado 9 de febrero publicaron su tercer single I Know It’ll Never End. Las tres canciones están incluidas en su reciente EP A litlle Goes A Long Away. En él también incluyen cuatro nuevas canciones: A Litlle Goes A Long Away, Heartline Hill, The Part Where You Break My Heart y Cowboy Kind of Love. El EP ha sido producido por la célebre Kathryn «Trina» Shoemaker, mezcladora, productora e ingeniera de sonido estadounidense de Queens of the Stone Age, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Nanci Griffith, Kristin Hersh, Tanya Tucker y muchos más.

Las tres hermanas pueden cantar y tocar, armonizar dulcemente, escribir melodías pegadizas y, además, son increíblemente hermosas y sus voces son un auténtico lujazo. Sin lugar a dudas, estas chicas van directas al estrellato. Según la prensa especializada son puro talento y uno de los mejores grupos country aparecidos en los últimos 10 años.

Educadas bajo un ambiente muy hogareño, aprendieron desde la tierna infancia a cuidar de la granja ganadera de la familia mientras al mismo tiempo cultivaban su vocación por la música. Aprendieron a tocar diferentes instrumentos y a conjuntar sus cadencias vocales de manera perfectamente sincronizada. Rápidamente su fama creció y comenzaron a actuar en los escenarios e iglesias de su ciudad natal. Gracias a la difusión en las redes sociales su música fue trascendiendo más allá de Georgetown hasta llegar a cruzar fronteras. Actualmente son conocidas en la mayor parte de Europa y en todo los EE.UU.

Según Powell «lo que nos separa de otros grupos femeninos es nuestro estrecho vínculo fraternal, hecho que nos hace brillar en el escenario. Somos hermanas y nuestras mejores amigas. Nuestras voces se mezclan bien porque estamos las tres muy relacionadas. Siento que una de las formas en que nos diferenciamos de los demás es que hacemos muchas armonías».

Pero al margen de la música, cada miembro de The Castellows persigue sus propios campos de interés y de futuro. Según ellas: «Powell se especializará en agricultura y negocios porque quiere hacerse cargo de nuestra granja familiar. Ellie trabaja con el equipo de fútbol y quiere dedicarse a la ciencia y el análisis del deporte. Lily está asistiendo a la Universidad Estatal de Middle Georgia y está obteniendo su licencia de piloto».

Definitivamente estas tres guapísimas rubias llegarán lejos… De momento disfrutad de su encanto, de su envidiable fraternidad, de sus videos, de sus exquisitas voces y de su espectacular country neotradicional…