El dolor hecho pop barroco: The Last Dinner Party lanzan «Second Best» y expanden su gira

The Last Dinner Party han vuelto a encender las brasas con Second Best, tercer adelanto de su esperado segundo álbum From The Pyre, que verá la luz el 17 de octubre. Compuesta por la guitarrista Emily Roberts, la canción es un himno de desamor y empoderamiento que canaliza la rabia de sentirse relegada en una relación, pero también la satisfacción de transformar esa herida en arte. “Espero que la canción capture el dolor, la ira y la desesperación que sentí, pero sobre todo la satisfacción de poder inmortalizar a esa persona en una canción”, declaró Roberts.

Musicalmente, Second Best se apoya en riffs angulosos inspirados en Sparks, teclados vibrantes de Aurora Nishevci y un bajo hipnótico cortesía de Georgia Davies. La voz de Abigail Morris se eleva con dramatismo operístico, recordando a la era Lionheart de Kate Bush, mientras el conjunto se envuelve en una estética teatral con tintes punk. El tema, ya conocido por sus seguidores en directo desde 2023, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los cortes más potentes del grupo.

La banda también ha anunciado nuevas fechas para su gira de 2025, sumando paradas en Glasgow, Sheffield y Norwich. Esta gira acompañará el lanzamiento de From The Pyre, un disco que, según han adelantado, explorará temas más oscuros y emociones intensas, sin perder el carácter festivo y desafiante que los define. Producido por Markus Dravs (colaborador de Florence + The Machine y Björk), el álbum promete ser una colección de historias envueltas en mitología, violencia, regeneración y pasión.

De la opulencia al fuego: la meteórica carrera de The Last Dinner Party

Desde su debut en 2023 con Prelude To Ecstasy, The Last Dinner Party han sido una anomalía gloriosa en el panorama musical británico. Con apenas un puñado de canciones, lograron abrir para The Rolling Stones, llenar salas como el Hammersmith Apollo y conquistar a la crítica con su mezcla de pop barroco, teatralidad y actitud punk. Su primer single Nothing Matters acumuló millones de reproducciones y les valió el premio Rising Star en los Rolling Stone UK Awards. El álbum debut fue el más vendido en su primera semana en Reino Unido en casi una década, y recibió elogios de figuras como St. Vincent, CMAT y Brian May.

La banda, formada por Abigail Morris, Emily Roberts, Georgia Davies, Aurora Nishevci y L.Mayland, ha sabido construir una identidad visual y sonora única, inspirada en el Renacimiento, el glam setentero y la narrativa mitológica. Su segundo trabajo, From The Pyre, se presenta como una evolución más cruda y terrenal, con letras que evocan santos, vaqueros, rifles y apocalipsis. En palabras de la banda, “es un álbum que contempla un paisaje sublime en lugar de sentarse en una mesa opulenta”. Con esta nueva etapa, The Last Dinner Party consolidan su lugar como una de las propuestas más audaces y emocionantes del pop alternativo actual.

